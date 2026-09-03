Un veterano de Malvinas habló del abandono que sufrieron los soldados al volver al país

FOTO: Alberto, uno de los veteranos de Malvinas, habló con Cadena 3.

Alberto, veterano de la guerra de Malvinas que prestó servicio a bordo del portaaviones 25 de Mayo, recordó la incertidumbre que vivió durante el conflicto y cuestionó la falta de preparación militar. También lamentó el abandono que padecieron los soldados al regresar al continente y recordó a sus compañeros fallecidos.

Según relató, el 27 de marzo le informaron que debían salir a navegar, aunque no había una salida prevista. El 1 de abril cumplió 19 años y, durante la madrugada del día siguiente, estuvo de guardia en comunicaciones mientras se desarrollaba la recuperación de las islas.

"Era una locura total", expresó al recordar qué sintió cuando supo lo que ocurría. Explicó que todavía estaban acondicionando el espacio de almacenamiento de misiles y trabajando en la puesta a punto del portaaviones. A su entender, no estaban preparados para afrontar una guerra.

Describió aquellos días como un tiempo de "incertidumbre" y "zozobra". Contó que desde el buque realizaban tareas de vigilancia aérea antisubmarina y que la presencia de un submarino, cuya bandera no podían identificar, incrementaba la preocupación de la tripulación.

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También recordó que algunas radios difundieron versiones sobre un supuesto hundimiento del portaaviones, con apenas cuatro sobrevivientes. La angustia atravesó a su familia: según contó, su madre creyó que no regresaría hasta que lo vio nuevamente en la puerta de su casa.

El regreso abrió otra etapa dolorosa. Alberto cuestionó la desmalvinización y sostuvo que, durante más de 17 años, muchos excombatientes y sus familias quedaron sin reconocimiento ni acompañamiento institucional.

"Estoy hablando de los colimbas, de los soldados, de los que no elegimos la guerra", remarcó. Su reclamo estuvo dirigido especialmente a la situación de quienes cumplían el servicio militar obligatorio y no habían elegido las armas como profesión.

En ese recuerdo apareció Pedro, un compañero de división que, después de volver, comenzó a estudiar ingeniería y murió tiempo después. Alberto vinculó su muerte con el impacto que le había provocado la experiencia bélica.

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También recordó a los veteranos que se quitaron la vida tras el conflicto y lamentó la falta de homenajes hacia ellos. "Hoy no están en ninguna placa, no son recordados", expresó. Con amargura, cuestionó a una sociedad que, según su mirada, había vivido Malvinas como si se tratara de "un partido de fútbol".

Para acompañar su testimonio, eligió la canción "La isla de la buena memoria", que definió como la que más le tocaba el corazón en un momento en que Malvinas volvía a ocupar un lugar en la conversación pública.

Al cerrar la entrevista, conectó aquellos recuerdos con su presente en una reserva natural de Traslasierra. Contó que participa en tareas de forestación y conservación en un espacio que llevan más de 30 años cuidando.

"Seguimos forestando, conservando algo para que las generaciones futuras tengan", señaló. Y dejó una afirmación que atraviesa su historia y su trabajo actual: "No hemos bajado los brazos".

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Entrevista de Rodolfo Barili.