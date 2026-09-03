Tiroteo en Minneapolis deja tres muertos y varios heridos: se investiga la escena del crimen

En la noche de éste miércoles se registró un tiroteo en un edificio de apartamentos en el centro de Minneapolis, que dejó un saldo de tres muertos, incluido el sospechoso, y cinco heridos. Los investigadores se presentaron en el lugar para analizar la escena y recabar pruebas.

Decenas de oficiales de la policía, junto con la unidad móvil de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, se encontraban en el lugar del suceso el jueves, tras recibir una llamada al 911 que reportaba disparos alrededor de las 4:30 de la tarde. En cuestión de minutos, los agentes llegaron y hallaron rápidamente a las víctimas.

Entre los heridos se encontraban dos policías de Minneapolis, así como un tercer agente que sufrió otras lesiones. Todos fueron trasladados al hospital, donde se encuentran en recuperación, según informó el jefe interino de policía, Bill Peterson.

Durante la conferencia de prensa, Peterson señaló que los oficiales que respondieron al llamado escucharon más disparos y siguieron el sonido hasta un piso superior, donde encontraron una "neblina que limitó significativamente su visibilidad". No se proporcionaron detalles sobre la naturaleza de esta neblina.

Uno de los oficiales recibió un disparo en la pierna, mientras que otro fue alcanzado en dos ocasiones en el abdomen. La policía no ha revelado la identidad del presunto agresor, aunque mencionaron que ya era conocido por las autoridades.

Una víctima falleció en el lugar de los hechos, mientras que otra murió en el hospital. La forma en que perdió la vida el sospechoso aún no ha sido esclarecida.

La concejal de Minneapolis, Elizabeth Shaffer, quien representa el vecindario afectado, indicó que 16 residentes fueron desplazados y se refugiaron en una iglesia cercana, recibiendo asistencia de la Cruz Roja. La concejal también comentó que no habían recibido quejas previas sobre la seguridad o la gestión del edificio, lo que sorprendió a muchos, dado el contexto de la situación.

El residente Julius Bailey relató que se encontraba afuera del edificio con un amigo cuando escuchó los disparos y vio a un hombre, a quien reconoció como un residente del lugar, empuñando una pistola. Bailey expresó que había intentado evitar a esta persona, quien era conocida por su comportamiento beligerante.

Otro residente, Chris Miller, también escuchó los disparos y salió corriendo para ponerse a salvo. Afirmó que había reportado previamente a la administración del edificio sobre el comportamiento de un individuo armado que había encontrado en el pasillo.

La comunidad se encuentra en estado de shock tras este trágico evento, y las autoridades continúan investigando para esclarecer los detalles de lo ocurrido.