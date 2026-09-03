En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes Rosario

Newell's vuelve a celebrar hoy su banderazo: horario, accesos y tribunas habilitadas

El tradicional ritual se realizará este jueves 3 de septiembre en el Coloso, con apertura de puertas a las 17 y comienzo a las 18.

03/09/2026 | 13:19Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Newell's: banderazo en el Coloso del Parque en la previa del clásico.

FOTO: Newell's: banderazo en el Coloso del Parque en la previa del clásico.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Este jueves 3 de septiembre se realizará una nueva edición del tradicional Banderazo de Newell’s Old Boys, un ritual que este año cumple 30 años. La convocatoria será en el estadio Marcelo Bielsa, donde hinchas leprosos se reunirán para alentar al plantel antes del clásico rosarino.

Las puertas del Coloso abrirán a las 17 y el Banderazo comenzará a las 18. Estarán habilitadas la Popular Lionel Messi, con ingreso por las puertas 7A y 7B, y la Platea Este, a la que se accederá por la puerta 1C. Podrán ingresar tanto socios como no socios. En esta oportunidad no estará habilitada la tribuna Diego Armando Maradona debido a la organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El club recomendó asistir con anticipación para evitar demoras y recordó que la institución permanecerá cerrada desde las 16 hasta la finalización del evento. A 30 años de aquel primer encuentro, el pueblo leproso volverá a reunirse en el Coloso para acompañar al equipo en la previa del clásico del domingo.

Lectura rápida

¿Qué se realizará el 3 de septiembre? Una nueva edición del Banderazo de Newell’s Old Boys.

¿Quién organiza el evento? El evento es organizado por el club Newell’s Old Boys.

¿Cuándo comenzará el Banderazo? El Banderazo comenzará a las 18 horas.

¿Dónde se llevará a cabo? En el estadio Marcelo Bielsa, conocido como Coloso.

¿Por qué no estará habilitada la tribuna Diego Armando Maradona? Debido a la organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf