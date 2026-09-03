Newell's vuelve a celebrar hoy su banderazo: horario, accesos y tribunas habilitadas

FOTO: Newell's: banderazo en el Coloso del Parque en la previa del clásico.

Este jueves 3 de septiembre se realizará una nueva edición del tradicional Banderazo de Newell’s Old Boys, un ritual que este año cumple 30 años. La convocatoria será en el estadio Marcelo Bielsa, donde hinchas leprosos se reunirán para alentar al plantel antes del clásico rosarino.

Las puertas del Coloso abrirán a las 17 y el Banderazo comenzará a las 18. Estarán habilitadas la Popular Lionel Messi, con ingreso por las puertas 7A y 7B, y la Platea Este, a la que se accederá por la puerta 1C. Podrán ingresar tanto socios como no socios. En esta oportunidad no estará habilitada la tribuna Diego Armando Maradona debido a la organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El club recomendó asistir con anticipación para evitar demoras y recordó que la institución permanecerá cerrada desde las 16 hasta la finalización del evento. A 30 años de aquel primer encuentro, el pueblo leproso volverá a reunirse en el Coloso para acompañar al equipo en la previa del clásico del domingo.