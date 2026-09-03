Camilo Séptimo expresa su dolor por el asesinato de su tecladista y su familia en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La banda mexicana de rock y synth-pop Camilo Séptimo expresó su profundo pesar la noche del miércoles por la muerte de su tecladista Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como "Honas", quien fue asesinado en su hogar junto a su esposa embarazada y su hija de 3 años.

En el ataque, también perdieron la vida la empleada doméstica Aleyda Romero y el perro de la familia. El hijo mayor de Meléndez, de 6 años, logró escapar y sobrevivir al esconderse debajo de una cama.

"Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano. A su esposa Ana Paula y a su hija Sofía", comunicó Camilo Séptimo en un mensaje difundido a través de sus redes sociales. "Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz".

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el miércoles que un presunto socio de Meléndez habría aprovechado la confianza entre ambos para ingresar a su domicilio y llevar a cabo el ataque. Dos sospechosos fueron arrestados, identificados como Diego Sebastián "N", el socio de Meléndez, y Gerardo "N", quien supuestamente lo ayudó a escapar.

Los homicidios ocurrieron el martes en Atizapán de Zaragoza, una localidad del Estado de México que limita con la capital.

Camilo Séptimo, a veces estilizada como Camilo VII o CVII, fue fundada en 2013 en la Ciudad de México por el vocalista Manuel Mendoza, el guitarrista Erik Vázquez y Meléndez.

Sus álbumes incluyen "Óleos", "Navegantes", "Ecos" y "Jardín de las almas", así como el EP "Maya". Se han presentado en varias ediciones del festival Vive Latino y en importantes escenarios como el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional. Algunos de sus temas más conocidos son "No confíes en mí", "Miénteme" y "Vicio".