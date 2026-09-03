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Difundieron un video del argentino acusado por la masacre de un músico en México

Las cámaras captaron a Diego Rosen en el ascensor previo al múltiple crimen de Jonathan Meléndez y su familia. El sospechoso era socio de la víctima.

03/09/2026 | 14:15Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Difundieron un video del argentino acusado por la masacre de un músico en México.

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Un video de pocos segundos sumó una prueba clave en la investigación por la masacre que conmociona a México. La grabación muestra al empresario argentino Diego Sebastián Rosen, de 51 años, metros antes de cometer el múltiple crimen del músico Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, la hija de ambos de 3 años y una empleada doméstica.

En el material captado por las cámaras de seguridad del ascensor del edificio, se observa a Rosen vestido con gorra, anteojos oscuros y una mochila. Durante el trayecto hacia la vivienda de la víctima, el acusado permanece inmóvil hasta que, instantes antes de que las puertas se abran, gira el rostro y mira de forma fija hacia la lente de videovigilancia.

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De acuerdo con lo expresado por el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, el sospechoso utilizó el vínculo profesional que mantenía con el integrante de la banda Camilo Séptimo para acceder al inmueble sin levantar sospechas: “Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”.

Rosen fue apresado junto a un cómplice identificado como Gerardo “N” en un operativo conjunto realizado en menos de 24 horas por la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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La mecánica del sangriento ataque

El hecho ocurrió en la localidad de Atizapán, en la zona metropolitana de Ciudad de México. En el interior de la finca fueron hallados sin vida el músico de 38 años, su pareja Ana Paula Barragán —embarazada de cuatro meses—, la pequeña hija del matrimonio y una trabajadora del hogar. La violencia del ataque incluyó también el matamiento de la mascota de la familia, mientras que un niño de seis años resultó el único sobreviviente del feroz episodio.

Los peritajes judiciales constataron que la pareja se encontraba maniatada al momento de la ejecución. La pequeña presentaba un impacto de bala en el cráneo, al tiempo que la empleada doméstica registraba heridas de arma de fuego en la espalda.

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Tras la difusión del caso y la posterior detención, se sumaron denuncias públicas contra el argentino por presuntas maniobras de estafa millonarias a través de su firma turística NOMAD Adventures.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la investigación? Un video clave muestra a Diego Sebastián Rosen antes de cometer un múltiple crimen en México.

¿Quién es el principal sospechoso? El principal sospechoso es el empresario argentino Diego Sebastián Rosen.

¿Cuándo fue el ataque? El ataque ocurrió recientemente, con Rosen detenido en menos de 24 horas tras el crimen.

¿Dónde sucedió el hecho? El hecho ocurrió en Atizapán, en la zona metropolitana de Ciudad de México.

¿Por qué se sospecha de Rosen? Se sospecha de Rosen por su relación profesional con una de las víctimas y por denuncias de estafa.

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