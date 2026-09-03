Alerta en La Calera por un incendio forestal que combaten por aire y por tierra
El foco avanza en las quebradas del sector de Rumi. Trabajan bomberos, ETAC y medios aéreos bajo un clima adverso por ráfagas de viento de más de 70 km/h.
03/09/2026 | 13:12Redacción Cadena 3
FOTO: Alerta en La Calera por un incendio forestal que combaten por aire y por tierra.
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"Se ha iniciado un foco de incendio. No es zona habitada, está en la parte de las quebradas del monte y aún no está controlado. Están trabajando varias dotaciones y acompañamos desde el municipio con Defensa Civil y Seguridad Ciudadana", confirmó a Cadena 3 el intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, sobre el frente ígneo que afecta al sector de Rumi, en dirección hacia la zona de Dumesnil.
Las llamas avanzan sobre vegetación autóctona en un contexto climático sumamente crítico para la provincia de Córdoba. Tras el cambio de tiempo registrado en las últimas horas, la jornada se presenta con ascenso de temperatura y viento con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora, lo que mantiene el riesgo de incendios en nivel extremo.
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El Ministerio de Seguridad provincial montó un amplio despliegue en la zona bajo la coordinación de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil. En el terreno combaten cuarteles de Bomberos Voluntarios de La Calera junto a Unidades Livianas del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) Sierras Chicas.
Para frenar el avance del fuego en las zonas de difícil acceso, la Provincia reforzó la estrategia con apoyo aéreo: operan dos aviones terrestres desde la pista de La Mezquita y un helicóptero dotado con sistema bambi bucket, mientras que un avión anfibio permanece en alerta roja.
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Desde los organismos oficiales instaron a la población a extremar los cuidados y recordaron que, ante la detección de columnas de humo o fuego, se debe dar aviso de manera inmediata a las líneas 100 (Bomberos), 911 (Policía) o al 0800-888-38346 (FUEGO).
Lectura rápida
¿Qué ha iniciado en La Calera? Un foco de incendio en la parte de las quebradas del monte.
¿Quién confirmó la situación del incendio? El intendente de La Calera, Fernando Rambaldi.
¿Cuándo se registró el cambio climático crítico? En las últimas horas, antes del ascenso de temperatura y aumento del viento.
¿Dónde están trabajando los bomberos? En el sector de Rumi y zonas aledañas, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad.
¿Por qué se debe avisar a los organismos oficiales? Para reportar columnas de humo o fuego y extremar los cuidados ante el riesgo de incendios.