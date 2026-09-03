Trump busca eliminar exención fiscal a instituciones que otorgan ayuda basada en la raza

WASHINGTON — La administración del presidente Donald Trump ha presentado una propuesta que podría revocar la exención fiscal de escuelas y universidades privadas que proporcionen asistencia a estudiantes según su raza. Esta iniciativa marca un nuevo capítulo en la estrategia de la Casa Blanca para desmantelar los programas de diversidad enfocados en estudiantes de comunidades afroamericanas, hispanas y otras minorías.

El Departamento del Tesoro emitió la propuesta el pasado jueves, sugiriendo que, de ser aprobada, entraría en vigor tras mayo de 2027. El objetivo de la norma es eliminar cualquier política que ofrezca beneficios a estudiantes en función de su raza, lo que incluiría criterios de admisión, becas y acceso a instalaciones, considerándolos "incompatibles" con la nueva regulación.

Este es el último esfuerzo del gobierno de Trump por presionar a las instituciones educativas a que abandonen las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que se habían generalizado antes de su regreso a la Casa Blanca. Los funcionarios han recurrido a normativas de la era de los derechos civiles para justificar la eliminación de estas políticas, argumentando que discriminan a estudiantes blancos y asiático-estadounidenses.

Ante esta presión, varias universidades han cerrado o renombrado sus oficinas de DEI, además de cancelar becas y clubes destinados a estudiantes de minorías. En un comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que incluso las políticas que no se identifiquen explícitamente como DEI podrían ser objeto de revisión.

"Renombrar preferencias basadas en la raza como equitativas o inclusivas no cambia su naturaleza discriminatoria", enfatizó Bessent.

Se estima que hasta 18,000 escuelas privadas y universidades podrían verse impactadas por esta propuesta. Las instituciones educativas han disfrutado de la exención fiscal durante más de un siglo, ya que se considera que contribuyen al bien público, lo que ahorra millones de dólares anualmente.

Trump ha utilizado la exención fiscal como una herramienta para presionar a las universidades, a las que califica de focos de la "cultura woke". En el pasado, amenazó con retirar este beneficio a la Universidad de Harvard, lo que llevó a la institución a argumentar que tal acción carecía de base legal y que afectaría su capacidad para ofrecer ayuda financiera y realizar investigaciones.

Históricamente, ha sido inusual que el gobierno federal desafíe la condición de exención fiscal de una universidad, aunque hay un caso notable: la Universidad Bob Jones perdió su estatus en los años 70 por prohibir el matrimonio interracial. La Corte Suprema confirmó la decisión del IRS, aunque la universidad recuperó la exención en 2017 tras eliminar la prohibición.

Las leyes prohíben que el IRS actúe contra individuos o entidades por razones ideológicas. El director ejecutivo del IRS, Frank J. Bisignano, señaló que las instituciones que continúen con prácticas discriminatorias enfrentarán la pérdida de su estatus de exención.

El gobierno describe esta regulación como un intento de restaurar el mérito en el sistema educativo. Además, el Departamento de Justicia ha comenzado a investigar a varias facultades de medicina que, según se alega, favorecen a estudiantes de minorías en sus procesos de admisión, argumentando que esto contraviene el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

"Las regulaciones propuestas hoy ponen a las instituciones sobre aviso, y las escuelas que continúen incurriendo en discriminación racial deben esperar perder ese estatus", concluyó Bisignano.