La emotiva historia de dos jóvenes soldados que se casaron en medio de la guerra en Ucrania

FOTO: Un bebé por nacer y un funeral en Kiev: La historia de 2 jóvenes soldados que se casaron en guerra

KIEV, Ucrania — En un conmovedor acto, una mujer embarazada vestida de negro se presentó el martes en Kiev, al lado del féretro de su esposo, de 21 años, llorando la pérdida de un hombre que conoció en el campo de batalla mientras defendían a su país de la invasión rusa.

Yeva Smyrnova y Danyil Smyrnov se alistaron en el ejército en 2023, a los 18 años, y contrajeron matrimonio dos años después, en julio de 2025, con el deseo de formar una familia a pesar de la adversidad que enfrentaban.

"Soñábamos con este niño, pero como los dos estábamos siempre en la guerra, era muy difícil", comentó Smyrnova, quien se desempeñaba como piloto de drones bajo el nombre de guerra "Yunha".

La tragedia golpeó cuando Smyrnov perdió la vida en combate el 28 de agosto de 2026, en el frente de Sumy, donde formaba parte de un grupo de soldados de inteligencia militar. A pesar de su juventud, había alcanzado el rango de sargento menor, se encargaba de operaciones de reconocimiento y ayudaba a entrenar a nuevos reclutas.

"Este mes debe nacer nuestro hijo — el hijo con el que Dania soñaba tanto. Soñaba con ser el mejor padre", expresó Smyrnova en una entrevista con The Associated Press.

Sin embargo, en lugar de prepararse para dar la bienvenida a su primogénito, ella y cientos de dolientes se reunieron en el Monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas para despedir a su esposo.

En los días posteriores a la muerte de Smyrnov, Smyrnova compartió en redes sociales que su hijo sería "su continuación".

El monasterio, conocido por ser el lugar donde se celebran los funerales de los soldados fallecidos en la guerra, estaba repleto de personas de todas las edades, incluidos compañeros de Smyrnov, quienes llevaron ramos de flores para honrar su memoria.

Cuando Rusia inició su invasión a gran escala en febrero de 2022, Smyrnov tenía solo 16 años y estaba finalizando sus estudios secundarios. Luego se trasladó a Lituania para estudiar psicología, pero la escalada de los combates en Bakhmut, donde su tío servía, lo llevó a abandonar sus estudios y alistarse en el ejército al cumplir 18 años.

"Él me llamó esa noche, muy feliz, y me dijo: 'Perdón, papá, firmé el contrato. Falsifiqué tu firma. Perdóname'", recordó su padre, Oleksandr Smyrnov, con la voz temblorosa, mientras abrazaba a su nuera y encontraba consuelo en la llegada de su nieto.

Smyrnov llegó a liderar un grupo de asalto en la 3.ª Brigada de Asalto Separada. Después de ser herido por metralla en ambas piernas y pasar por un proceso de rehabilitación, regresó al servicio y fue transferido a la inteligencia militar. Desde pequeño, había sido conocido como "Surfer" por su habilidad para surfear, una pasión que desarrolló viajando a Bali cada verano.

"A pesar de todos los horrores de la guerra, Dania logró encontrar su tesoro: su novia y, más tarde, su esposa, Yeva", se leyó en el elogio fúnebre en el monasterio, mientras las explosiones resonaban en la ciudad. "Su relación los cambió a ambos. Los dos luchaban por la vida, por un futuro compartido".

Hoy, Smyrnova se enfrenta a la vida como viuda a los 21 años. "Él quería que todos pudiéramos vivir en paz", dijo. "Y al final, pagó por eso con su vida".

Smyrnov solía escribir sobre su experiencia en la guerra en Instagram, donde compartía fotos de su vida militar y de su tiempo con su esposa, también en uniforme. En una publicación anterior, reflexionó sobre la vida y la guerra, afirmando: "La guerra no es romance. Es una experiencia que te despoja hasta dejarte con lo real".