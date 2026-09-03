Agente del ICE enfrenta acusaciones de mentir sobre tiroteo a venezolano en Minneapolis

FOTO: Acusan a agente del ICE de mentir por tiroteo de venezolano, dice fuente de AP

WASHINGTON — Fiscales federales han presentado cargos contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por presuntamente haber mentido a los investigadores acerca de los eventos que llevaron al tiroteo de un venezolano durante la ofensiva migratoria en Minneapolis a principios de este año, según información proporcionada a la prensa por una fuente con conocimiento del caso.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada para hacer declaraciones públicas, reveló que el agente Christian Castro, quien disparó en la pierna a Julio Cesar Sosa Celis en enero, ha sido acusado de realizar declaraciones falsas a investigadores federales.

Los cargos contra Castro se producen después de que él saliera de la cárcel la semana pasada, tras la negativa del gobernador de Texas de firmar de inmediato una orden de extradición que lo hubiera entregado a las autoridades de Minnesota, donde enfrenta acusaciones separadas de agresión y de presentar un informe falso relacionado con el tiroteo.

Inicialmente, las autoridades federales habían acusado a Sosa Celis y a otro hombre de agredir a un agente utilizando un palo de escoba y una pala para nieve durante el enfrentamiento. Sin embargo, los fiscales retiraron los cargos contra ellos después de que se obtuvo evidencia en video que sugería que los agentes podrían haber mentido sobre lo ocurrido, lo que llevó a la apertura de una investigación.

A principios de esta semana, un fiscal federal involucrado en el caso informó a los abogados de Sosa Celis y otras víctimas que el Departamento de Justicia había bloqueado su intento de presentar un cargo más grave por violaciones de derechos civiles contra el agente involucrado en el tiroteo, según lo informado por ProPublica.

No obstante, la persona familiarizada con la investigación cuestionó la versión del fiscal, afirmando que la investigación sigue en curso y que aún no se ha tomado una decisión final sobre posibles cargos adicionales. El fiscal fue despedido el jueves y actualmente está bajo investigación por supuesta obstrucción de la pesquisa de un jurado investigador, según la misma fuente.