Ledesma y Escobar palpitaron el clásico rosarino: "Son partidos que te marcan en la carrera"

Jeremías Ledesma y Franco Escobar palpitaron la previa del clásico rosarino y coincidieron en que se trata de una semana diferente, cargada de emociones para toda la ciudad. Ledesma destacó que desde Rosario Central viven el partido “con tranquilidad, contentos” y que intentan disfrutar al máximo de un encuentro que “son únicos” y que representa mucho para la ciudad. Escobar, por su parte, señaló que “es una semana especial para la ciudad, para el fútbol también argentino” y reconoció que las emociones son diferentes a las de cualquier otra semana.

Escobar, que volverá a disputar un clásico después de varios años, contó qué significa para él regresar a este tipo de partidos. “Son partidos que te marcan en la carrera, que lo disfruta muchísimo”, afirmó, aunque reconoció que también existe presión por todo lo que genera el duelo en Rosario. Sobre el desarrollo que imagina, anticipó un partido “de estudiarnos, de detalles” y consideró que “se definen al final estos partidos”.

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Consultados sobre si alguno de los dos equipos tiene una mayor responsabilidad por ser local o por la racha de resultados, Ledesma sostuvo que no hay diferencias. “Es un Clásico y claramente los dos equipos quieren ganarlo, lo necesitan ganar”, explicó. El arquero de Central agregó que su equipo lo afronta “como un partido más que es importante”. Escobar coincidió y remarcó que la racha favorable de Central “está para cortarse también” y que no se aferran a lo ocurrido anteriormente: “No estamos presentes en el aquí, en el ahora, en el partido que se viene”.

FOTO: Jeremías Ledesma y Franco Escobar en la previa del clásico.

Ambos también se refirieron a cómo se prepara internamente un plantel durante una semana tan particular. Ledesma explicó que buscan quitarle presión al jugador para que pueda llegar con la cabeza libre: “Sobrecargar la cabeza también del jugador con la presión, de la gente, de lo que genera, de lo que es el Clásico, muchas veces es contraproducente”. Escobar sostuvo que el nerviosismo que se vive fuera del entrenamiento “no nos favorecería” y destacó que muchos jóvenes ya conocen la magnitud del duelo por haberlo vivido en las inferiores.

Ledesma también habló sobre lo que significa volver a disputar un clásico en el Gigante de Arroyito. “Son partidos que uno quiere jugar”, aseguró, y explicó que como deportista de alto rendimiento elige afrontar este tipo de compromisos porque disfruta la experiencia. Escobar, en tanto, recordó su anterior clásico, disputado casi diez años atrás, y expresó su deseo de repetir aquella experiencia: “Ojalá poder volver a vivir esa linda tarde que se vivió hace ya 10 años”.

Por último, Ledesma analizó las claves futbolísticas para que Central pueda quedarse con el partido. El arquero destacó la calidad individual y el funcionamiento colectivo del equipo, aunque reconoció que deben mejorar la efectividad. “Tal vez no las estamos capitalizando con goles la cantidad de llegadas que estamos teniendo”, explicó. También admitió que defensivamente recibieron algunos goles en pocas llegadas, pero aseguró que “en líneas generales estamos bien” y remarcó la importancia de aprovechar la localía.

Escobar, además, destacó que afronta esta semana de una manera diferente a cuando era juvenil y que intenta transmitirles esa experiencia a los más chicos. “Hoy me encuentro en esa posición yo que trato de disfrutarlo siempre con la responsabilidad”, sostuvo. Ambos jugadores coincidieron en que el objetivo será llegar al domingo con tranquilidad, concentración y la intención de darle una alegría a sus hinchas en uno de los partidos más importantes del calendario rosarino.

Informe Marcelo Lamberti - Gonzálo Calvigioni.