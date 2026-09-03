Era ingeniero, coleccionaba autitos y terminó fabricando miniaturas de autos argentinos

Dario Coffaro es ingeniero electricista y creador de Coffaro Wheels, un emprendimiento dedicado a fabricar y mejorar autos y piezas de colección a escala.

Su vínculo con el hobby nació de chico, pero años después volvió a él cuando compró una miniatura de un Renault Fuego y empezó a restaurar los autitos que conservaba de su infancia.

"Yo fui varias cosas, pero la más importante, la última, fui técnico en electrónica. Reparaba consolas de juegos y equipos de audio", explicó Darío a Cadena 3. La pandemia lo llevó a reinventarse y comenzó a fabricar piezas para autos a escala. "Me compré una impresora 3D para hacer rueditas para mis autitos", recordó.

Su pasión por los autos nacionales, especialmente de las décadas del 50 a los 80, lo impulsó a crear modelos de vehículos que no se fabrican. "Siempre tuve ganas de tener esos autos que nos subimos cuando éramos chicos", dijo.

En 2019 empezó a fabricar ruedas para otros coleccionistas y en 2020 creó Coffaro Wheels, incorporando modelos en escala 1:64.

Con el tiempo pasó de fabricar piezas a construir sus propios autos en miniatura, especialmente modelos argentinos de las décadas del 60, 70 y 80 que no tenían reproducciones disponibles.

El éxito llegó inesperadamente. "Mi idea era hacer 3, vendo 2 y que me quede uno gratis", confesó. Hoy, trabaja junto a su esposa, Andrea, y producen alrededor de 200 unidades mensuales. "Todo esto es artesanal", aclaró, describiendo el proceso que incluye diseño, impresión y pintura.

Trabaja con impresión 3D, resina, armado y pintura artesanal, y produce modelos en distintas escalas, desde 1:64 hasta escalas mayores. Entre sus reproducciones aparecen clásicos como el Torino, Rastrojero, Siam Di Tella, Fiat 600, Fiat 128, Dodge GTX y distintos modelos de Ford, Chevrolet y Renault

Su trabajo llamó la atención de coleccionistas y especialistas internacionales, y sus miniaturas argentinas hoy llegan a colecciones fuera del país.

Los modelos de Coffaro Wheels han llegado a coleccionistas en el extranjero. "Me han hecho muchas entrevistas y todo nació porque me hicieron entrevistas en la revista Lamley Group", mencionó. Un coleccionista del Reino Unido compró un Torino, lo que abrió las puertas a un mercado internacional.

Entrevista de La Argentina Posible.