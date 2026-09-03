Malvinas: Milei ya ganó la agenda, ahora necesita un anuncio concreto

Por Sergio Suppo

Javier Milei ya consiguió un resultado político antes de hablar por cadena nacional: hace dos días que discutimos qué va a decir sobre Malvinas. El Gobierno colocó en el centro de la agenda una causa que despierta un interés profundo entre los argentinos. Pero esa misma expectativa le exige ahora ofrecer algo concreto.

Hay dos versiones que se repiten con mayor insistencia sobre el discurso de esta noche. La primera apunta a un refuerzo de las medidas contra las empresas que explotan recursos naturales en las islas y sus aguas circundantes sin autorización argentina.

En esa discusión aparecen dos actividades centrales. Una es la pesca, cuyas licencias administra el gobierno isleño y que constituye una fuente importante de ingresos para una población de pocos miles de habitantes. La otra es el desarrollo petrolero al norte del archipiélago, donde avanzan la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

El proyecto Sea Lion tiene prevista su primera producción para 2028, según el cronograma de Navitas. Es un desarrollo en marcha, con intereses económicos que amplían la dimensión de la disputa por los recursos del Atlántico Sur.

La hipótesis es que Milei anuncie nuevas restricciones para que las compañías involucradas en esas actividades puedan operar en la Argentina continental, especialmente en Vaca Muerta. La lógica sería utilizar el atractivo de las inversiones en el continente como una herramienta de presión: que participar del negocio bajo licencias británicas tenga consecuencias para quienes también quieran hacer negocios bajo jurisdicción argentina.

En ese punto habrá que observar cuál es la novedad. La Argentina ya cuenta con antecedentes de sanciones contra petroleras que operan en la zona sin su autorización. Por eso, el alcance del eventual anuncio dependerá de qué agregue a las medidas existentes y de su capacidad para influir sobre las decisiones empresariales.

La segunda versión es que el Presidente le pida a Donald Trump que actúe como mediador o promueva una negociación entre la Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía. Allí aparece una dificultad que sigue intacta: la negativa británica a discutir esa cuestión, sostenida especialmente después de la guerra de 1982.

Para entender las señales de Washington hay que mirar el conflicto entre Estados Unidos y su aliado. Trump cuestiona la colaboración británica en la guerra con Irán y reclama un mayor gasto en defensa dentro de la OTAN. Sus declaraciones sobre una posible revisión de la posición estadounidense respecto de Malvinas se inscriben en ese contexto.

Esa disputa ofrece una oportunidad que el gobierno de Milei busca aprovechar. Pero conviene distinguir entre la posibilidad de que Estados Unidos modifique su postura y una decisión efectivamente adoptada. Una señal favorable puede tener un peso diplomático importante; por sí sola, no resuelve el rechazo de Londres a negociar.

¿Cómo mover a los británicos de esa posición? La pregunta habilita una tercera especulación: que una negociación entre la Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido incluya una base militar estadounidense en algún punto del territorio continental argentino o de las propias islas.

Es una hipótesis sin confirmación que remite al valor estratégico del Atlántico Sur, a las rutas que conectan los océanos Atlántico y Pacífico y a la proyección hacia la Antártida. Por ahora, forma parte de las conjeturas alrededor del discurso.

Todos estos elementos ayudan a entender la expectativa. También permiten advertir que el interés estadounidense responde a sus propias prioridades y que el Gobierno argentino encontró allí una ocasión para instalar Malvinas como un tema central de discusión pública.

Ese objetivo ya está cumplido. La atención está puesta en el Presidente y en una causa especialmente sensible para la sociedad argentina. Ahora falta saber qué hará con esa atención.

La expectativa que el propio Gobierno alimentó necesita una respuesta a la altura. Esta noche, Milei tendrá que explicar qué cambia, qué propone y qué posibilidades concretas abre su iniciativa. Después de dos días de anticipación, una reiteración del reclamo difícilmente alcance.