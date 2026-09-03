Empresarios santafesinos: "El modelo nacional no tracciona con la pyme ni la industria"

Durante el Día de la Industria, la Unión Industrial Argentina reclamó al Gobierno nacional una baja de impuestos, una reducción de los costos laborales y medidas urgentes para recuperar el mercado interno. En ese contexto, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Cristian Fiereder, cuestionó algunos aspectos del modelo económico y advirtió que las empresas atraviesan un escenario de baja actividad, falta de financiamiento y pérdida de poder adquisitivo.

Fiereder tomó distancia de las definiciones del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien había cuestionado el modelo financiero de años anteriores y defendido el cambio de matriz impulsado por la actual gestión. “Yo no soy macroeconomista y tampoco economista, soy un industrial”, aclaró el dirigente, quien sostuvo que los empresarios no definen la política cambiaria, financiera ni de comercio exterior.

En ese sentido, planteó una fuerte objeción al discurso oficial cuando se habla de moralidad en materia económica. “El capital de todo industrial santafesino está en sus fábricas, está en su gente, está en su comunidad industrial, no está en el exterior”, afirmó. Y agregó que hablar de moralidad al administrar las finanzas de un país mientras no se apuesta al desarrollo interno constituye, a su entender, una contradicción.

El titular de la Unión Industrial de Santa Fe sostuvo además que existe una diferencia entre la realidad que atraviesan las provincias y las decisiones que se toman desde el Gobierno nacional. “Tenemos un modelo nacional que no tracciona con la pyme, no tracciona con la industria”, aseguró. Para Fiereder, Argentina vuelve a oscilar entre modelos económicos que terminan ubicando al sector productivo “de una banquina a otra”.

“Nosotros lo que queremos son reglas claras, igualdad para competir y que no nos pongan a nosotros ni de un lado ni del otro”, expresó. En su diagnóstico, el país pasó de una etapa marcada por déficit fiscal, emisión, inflación y deterioro del comercio exterior a otra caracterizada por un ancla cambiaria, aumento de los costos internos, endeudamiento y dificultades para acceder al financiamiento.

El industrial santafesino aseguró que la actividad manufacturera nacional se encuentra actualmente un 12% por debajo del nivel que tenía en 2023. A ese escenario sumó la pérdida de poder adquisitivo, el incremento de las tarifas, la falta de crédito y las dificultades que enfrentan las empresas para cumplir con sus obligaciones tributarias. También cuestionó las ejecuciones, suspensiones y embargos vinculados a deudas fiscales que, según afirmó, profundizan la situación de las pequeñas y medianas empresas.

Fiereder defendió la necesidad de fortalecer el mercado interno y generar políticas que permitan agregar valor a los recursos argentinos. “Cuando no tenemos industria no tenemos agregado valor, no le damos valor a la escuela técnica, a la innovación, a la universidad”, señaló. Para el dirigente, el desarrollo industrial no debe ser visto como una actividad del pasado, sino como una herramienta para incorporar tecnología, formar trabajadores y generar nuevas empresas.

En esa línea, cuestionó que determinados proyectos de inversión vinculados a actividades extractivas puedan desarrollarse sin una mayor integración de proveedores nacionales. Puso como ejemplo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sostuvo que países como Canadá y Dinamarca lograron aprovechar sus recursos naturales para desarrollar cadenas de valor propias. “Nosotros que tenemos lo esencial, que es el recurso, no integramos a la cadena de valor”, advirtió.

Según Fiereder, la diferencia está en que esos países utilizaron sus recursos naturales como punto de partida para desarrollar conocimiento, empresas y tecnología local. “No fueron como ciertos países de África que, teniendo el recurso, han dejado el extractivismo puro”, explicó. A su entender, Argentina debería aprovechar las inversiones para generar una red productiva nacional que permita multiplicar las divisas y el empleo en lugar de limitarse a exportar materias primas.

Desde su propia experiencia empresarial, Fiereder describió las dificultades que atraviesa el sector. Es propietario de una empresa dedicada a montajes y obras eléctricas y a la fabricación de tableros, una actividad que enfrenta una fuerte competencia de productos importados. “Cuando se cae la actividad, se cae la actividad para todos”, sostuvo, y afirmó que actualmente las industrias de la zona centro están invirtiendo muy poco.

Para el dirigente, la baja inversión tiene varias causas que se retroalimentan: la falta de financiamiento, la caída del consumo y los problemas de infraestructura. También mencionó los elevados costos para trasladar mercadería y la ausencia de obras que permitan mejorar las condiciones para exportar. En ese marco, reclamó una mirada más federal: “Que mire un poco más al interior”, resumió al ser consultado sobre qué consejo le daría al Gobierno nacional.

Finalmente, Fiereder sostuvo que las pequeñas y medianas empresas deberían ocupar un lugar central en cualquier estrategia de crecimiento porque son grandes generadoras de empleo. Advirtió que el deterioro industrial no impacta solamente sobre las fábricas, sino que termina afectando al conjunto de la cadena productiva y también a los ingresos de las provincias. “Estamos en un país que no es para todos, claramente”, concluyó, al cuestionar un modelo que, según su visión, necesita recuperar el vínculo con las pymes, la producción y el desarrollo del interior.

Entrevista de Alberto Lotuf.