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Denunció que taxistas lo amenazaron al confundir a su hijo con un Uber en el aeropuerto de Córdoba

Según contó Daniel a Cadena 3, cinco hombres lo increparon e intentaron que bajara del auto para pelear. "Incitaban a la violencia, me siguieron hasta adentro del hall del aeropuerto", explicó.

03/09/2026 | 10:45Redacción Cadena 3

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Taxistas lo confundieron con un conductor de Uber y lo amenazaron en el aeropuerto.

FOTO: Taxistas lo confundieron con un conductor de Uber y lo amenazaron en el aeropuerto.

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    Audio. Denunció que taxistas lo amenazaron al confundir a su hijo con un Uber en el aeropuerto de Córdoba

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    Audio. Llevó a su hijo al aeropuerto de Córdoba y denunció amenazas de taxistas

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Un hombre denunció que un grupo de taxistas lo insultó y amenazó en el aeropuerto de Córdoba, luego de acusar a su hijo, quien lo había llevado hasta la terminal, de trabajar para Uber.

Daniel contó que el episodio comenzó apenas descendió del vehículo. Según su relato, cuatro o cinco hombres a los que identificó como taxistas increparon a su hijo e intentaron que bajara del auto para pelear.

"Me bajo del auto y empezaron a insultar a mi hijo. Lo querían bajar para pelearlo. Incitaban a la violencia", describió en diálogo con Cadena 3.

Al escuchar los insultos, Daniel regresó para intervenir y explicar que se trataba de un traslado familiar. "Les dije: 'Paren la mano, que no es un chofer de Uber. Es mi hijo que me trae y listo'", recordó.

Sin embargo, aseguró que los hombres rechazaron esa explicación y sostuvieron que los conductores de la aplicación suelen presentarse como familiares de sus pasajeros. Según reprodujo, le dijeron que "todos se hacen pasar" por hijos, hermanos o padres y los acusaron de quitarles trabajo.

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La discusión continuó y, de acuerdo con su testimonio, uno de los hombres lo amenazó directamente: "Yo te voy a cagar a trompadas a vos". Daniel contó que le preguntó por qué y respondió que tenía su misma edad y que también era capaz de golpearlo.

El oyente afirmó que ese hombre lo siguió hasta el interior de la terminal. "Me siguió hasta adentro del hall del aeropuerto", señaló.

Además, cuestionó la falta de presencia policial para frenar el enfrentamiento. "No hay un policía de la Aeroportuaria, nadie acá que intervenga", expresó en el audio que envió a la emisora.

Daniel manifestó su indignación por lo ocurrido y calificó al grupo como "una mafia", al describir la situación que atravesó junto a su hijo.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el aeropuerto de Córdoba? Un hombre denunció que fue insultado y amenazado por un grupo de taxistas que acusaron a su hijo de trabajar para Uber.

¿Quién es el denunciante? El denunciante se llama Daniel, quien relató el incidente ocurrido en el aeropuerto.

¿Cuándo sucedió el incidente? El episodio comenzó cuando Daniel y su hijo llegaron al aeropuerto de Córdoba.

¿Dónde ocurrió el hecho? El hecho ocurrió en el aeropuerto de Córdoba, específicamente en el hall de la terminal.

¿Por qué se generó la confrontación? La confrontación se generó porque los taxistas acusaron al hijo de Daniel de ser un conductor de Uber.

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