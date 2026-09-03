Otro escándalo en la Policía: lo acusan de integrar una banda y proveer armas

FOTO: Jefatura de la Policía de Córdoba. (policiacordoba.gov.ar)

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Un sargento del Comando de Acción Preventiva (CAP) 8 de la Policía de Córdoba permanece detenido e imputado por asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de guerra.

La Justicia sospecha que colaboraba con bandas delictivas, les suministraba información sensible y les alquilaba o vendía elementos policiales.

La detención se produjo tras un allanamiento a su domicilio de la zona noreste de la capital cordobesa, por orden del fiscal Andrés Godoy. Allí, secuestraron armas, dos chalecos antibalas, un handy, celulares y marihuana.

Las sospechas

Según la investigación, el sargento enfrentaría cuatro grandes acusaciones:

-Haber pasado información a ladrones sobre el movimiento de patrulleros para facilitar robos en la vía pública.

-Alquilar o vender armas y chalecos antibalas a delincuentes.

-Participar personalmente de asaltos violentos en la ciudad y sus alrededores.

-Comercializar camionetas 4x4 robadas.

El caso se originó a partir del análisis de celulares de una banda dedicada a asaltar choferes de aplicaciones en los barrios San Jorge y Patricios. El estudio forense de al menos uno de esos dispositivos permitió detectar el vínculo con el policía.

Informe de Juan Federico.