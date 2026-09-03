Otro escándalo en la Policía: lo acusan de integrar una banda y proveer armas
Un sargento está imputado por asociación ilícita y tenencia de arma de guerra. Podría haber más uniformados involucrados.
03/09/2026 | 11:09Redacción Cadena 3
FOTO: Jefatura de la Policía de Córdoba. (policiacordoba.gov.ar)
Un sargento del Comando de Acción Preventiva (CAP) 8 de la Policía de Córdoba permanece detenido e imputado por asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de guerra.
La Justicia sospecha que colaboraba con bandas delictivas, les suministraba información sensible y les alquilaba o vendía elementos policiales.
La detención se produjo tras un allanamiento a su domicilio de la zona noreste de la capital cordobesa, por orden del fiscal Andrés Godoy. Allí, secuestraron armas, dos chalecos antibalas, un handy, celulares y marihuana.
Las sospechas
Según la investigación, el sargento enfrentaría cuatro grandes acusaciones:
-Haber pasado información a ladrones sobre el movimiento de patrulleros para facilitar robos en la vía pública.
-Alquilar o vender armas y chalecos antibalas a delincuentes.
-Participar personalmente de asaltos violentos en la ciudad y sus alrededores.
-Comercializar camionetas 4x4 robadas.
El caso se originó a partir del análisis de celulares de una banda dedicada a asaltar choferes de aplicaciones en los barrios San Jorge y Patricios. El estudio forense de al menos uno de esos dispositivos permitió detectar el vínculo con el policía.
Informe de Juan Federico.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Un sargento del Comando de Acción Preventiva de la Policía de Córdoba fue detenido por asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de guerra.
¿Quién está involucrado? El sargento del Comando de Acción Preventiva y el fiscal Andrés Godoy.
¿Cuándo ocurrió la detención? La detención se produjo durante un allanamiento reciente en su domicilio.
¿Dónde se llevó a cabo el allanamiento? En la zona noreste de la capital cordobesa.
¿Cómo se descubrió el caso? A partir del análisis de celulares de una banda que asaltaba choferes de aplicaciones.
¿Por qué está detenido? Por sospechas de colaborar con bandas delictivas y facilitar robos y asaltos.