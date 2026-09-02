Boca avanzó a cuartos de la Copa Argentina en una dramática definición por penales ante Vélez
Fue 4-3 en el Kempes. El partido terminó 0-0. El atacante del “Fortín”, Dilan Godoy, pegó en el palo un tiro desde los 12 pasos en el cierre del cotejo. Montero, el héroe: atajó dos en la tanda. “El Xeneize” jugará con Racing.
02/09/2026 | 23:23Redacción Cadena 3
FOTO: "El Xeneize" y "El Fortín", con camisetas alternativas en el Kempes.
FOTO: "El Xeneize" y "El Fortín", con camisetas alternativas en el Kempes.
Boca sufrió para imponerse en la tanda de penales ante Vélez por 4-3 tras igualar sin goles en el tiempo regular, en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina, disputado este miércoles a la noche en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El arquero del “Xeneize”, Álvaro Montero, se vistió de héroe tras tapar dos disparos desde los doce pasos, de Elías Gómez y Thiago Silvero, y darle a su equipo la clasificación a los cuartos de final.
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Lectura rápida
¿Qué partido se jugará este miércoles? Un encuentro entre Boca y Vélez que definirá al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina.
¿Quién es el árbitro del partido? El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Zunino.
¿Dónde se llevará a cabo el partido? El partido se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
¿Cómo llega Boca al encuentro? Boca llega con un semestre discreto, habiendo ganado solo dos partidos en el Torneo Clausura.
¿Por qué es importante este partido? Este partido definirá al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina.