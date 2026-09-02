Boca avanzó a cuartos de la Copa Argentina en una dramática definición por penales ante Vélez

FOTO: "El Xeneize" y "El Fortín", con camisetas alternativas en el Kempes.

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Boca sufrió para imponerse en la tanda de penales ante Vélez por 4-3 tras igualar sin goles en el tiempo regular, en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina, disputado este miércoles a la noche en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El arquero del “Xeneize”, Álvaro Montero, se vistió de héroe tras tapar dos disparos desde los doce pasos, de Elías Gómez y Thiago Silvero, y darle a su equipo la clasificación a los cuartos de final.

En desarrollo.

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