Cuba experimenta una drástica caída del turismo: 50% menos de visitantes en 2026

Buenos Aires, 2 septiembre -- Cuba recibió este año hasta julio pasado 794.492 viajeros, equivalentes al 50,2 por ciento de los contabilizados en igual período de 2025, en un contexto de sanciones económicas y financieras impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra la isla caribeña, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

La entidad gubernamental responsable de las estadísticas oficiales cubanas señaló que la cifra acumulada hasta el séptimo mes del año representa 787.773 viajeros menos que en la misma etapa de 2025.

Del total de viajeros, 419.863 correspondieron a visitantes internacionales, categoría que incluye a quienes permanecen en un país distinto al de residencia habitual por un período inferior a un año, por ocio, recreación, negocios u otros motivos personales.

El número de visitantes internacionales fue 708.968, inferior al registrado entre enero y julio del año pasado y representó el 37,2 por ciento del volumen contabilizado en ese período, según datos de la ONEI. Canadá, principal mercado emisor de turistas hacia la isla, registró el mayor descenso con 350.737 visitantes menos hasta julio frente al mismo lapso del año anterior.

La comunidad cubana residente en el exterior también disminuyó en 52.021 viajeros, mientras que las llegadas desde Estados Unidos cayeron en 39.944 personas. El reporte incluyó bajas en los mercados de Rusia, México, Argentina, España, China, Colombia y Francia, países que de manera habitual aportan turistas a la nación caribeña.

El turismo ocupaba el segundo lugar entre las fuentes de ingreso de divisas del país, después de la exportación de servicios médicos, condición respaldada por la llegada récord de más de 4,6 millones de vacacionistas en 2024. La crisis del sector incluye cierres de hoteles y cancelaciones de vuelos, junto con una escasez crítica de combustible, apagones masivos y sanciones estadounidenses aplicadas a quienes visitan la isla.

Esa rama enfrenta además una disminución del turismo de cruceros y dificultades en el suministro de combustible, situación que afecta la regularidad de los vuelos internacionales hacia la isla. A ese escenario se suman medidas unilaterales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como la inclusión de Cuba en la lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo y el constante aumento de las entidades cubanas sancionadas por Washington.

Cuba permanece desde hace más de seis décadas bajo un bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos, soportado durante la administración del presidente Donald Trump con más de 240 medidas adicionales que afectan a la economía cubana.