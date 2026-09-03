Trump se compromete a apoyar a candidatos republicanos en elecciones legislativas clave

WASHINGTON — En un momento en que su popularidad se encuentra en descenso, el expresidente Donald Trump instó a los legisladores republicanos a aprovechar los logros de su administración mientras se preparan para unas elecciones legislativas complicadas. Durante un evento en la Casa Blanca, Trump prometió realizar campaña en cada uno de los más de 30 distritos que serán cruciales para determinar el control del Congreso.

La situación de los republicanos se ve complicada por la percepción negativa de los votantes en temas críticos como la economía y la situación en Irán. Aun así, el expresidente aseguró a los legisladores más vulnerables de su partido que tienen una narrativa de éxito que pueden presentar a los votantes. "Lo único que tienen que hacer es hablar de ello, y van a ganar y van a ganar en grande", afirmó Trump, justo antes de que el partido se reúna en Dallas para una convención inusual de mitad de mandato.

Trump destacó la inversión económica en Estados Unidos y la reducción en los precios de los medicamentos, aunque sus cifras fueron consideradas exageradas. También mencionó la disminución de los cruces fronterizos como un logro significativo. Según el expresidente, el control del Congreso dependerá de unas 35 contiendas. Prometió dedicar los 30 días previos a las elecciones a hacer una intensa campaña en esos lugares, recordando su propia agenda antes de su victoria electoral hace dos años.

"Voy a ir a cada uno de esos 35 lugares, y vamos a ver si podemos lograr que todos resulten elegidos", añadió Trump. En particular, mencionó las contiendas al Senado en Alaska, donde el republicano Dan Sullivan se enfrenta a la exrepresentante demócrata Mary Peltola, y en Texas, donde el fiscal general republicano Ken Paxton compite contra el representante estatal demócrata James Talarico.

Trump, quien respaldó a Paxton en las primarias de este año a pesar de sus escándalos, hizo comentarios sobre la apariencia del fiscal general, señalando que "puede que no les encante su apariencia" pero que ha sido uno de los mejores fiscales generales del país. A pesar de las dificultades que enfrentan los republicanos en las elecciones legislativas, Trump subrayó que esta situación es un patrón común al que han enfrentado todos los presidentes en la era moderna. "Ya seas un buen presidente o un gran presidente, pierdes las legislativas", enfatizó. "Vamos a darle la vuelta a eso porque no hay razón para que ocurra".