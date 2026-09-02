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Llaryora, a Cadena 3: "Estamos peleando una fecha para que vuelva el Rally Mundial a Córdoba"

El gobernador dijo que hace dos años vienen trabajando para lograr ese objetivo. En esa línea, destacó la voluntad de su administración de concretar ese evento motor.

02/09/2026 | 20:57Redacción Cadena 3

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Martín Llaryora en Cadena 3.

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    Audio. Llaryora, a Cadena 3: "Estamos peleando una fecha para que vuelva el Rally Mundial a Córdoba"

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Martín Llaryora habló este miércoles a la noche mano a mano con Cadena 3 en la previa del partido de Copa Argentina entre Boca y Vélez en el Mario Alberto Kempes.

Entre otros temas, el gobernador de la provincia se refirió a la reunión que mantuvo el martes con el presidente de la FIA buscando el regreso del Rally Mundial a Córdoba.

"Estamos peleando una fecha para que vuelva el Rally Mundial a Córdoba", señaló Llaryora, en diálogo con la radio.

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"Tenemos que esperar, hace dos años que venimos trabajando. El hecho de haber mejorado los dos autódromos nos ayuda porque demuestra que somos una provincia que invierte en el deporte automotor", agregó el gobernador, al respecto.

Llaryora aseguró que la voluntad "está presente", pero que la responsabilidad hace que no se puedan dar detalles hasta que no sea confirmado por la organización.

“Nosotros venimos trabajando muy fuerte para que Córdoba llegue a eventos, tanto deportivos como culturales”, declaró sobre los otros eventos que llegan a la ciudad.

Llaryora también mencionó la importancia de la infraestructura del estadio Kempes, que incluye un nuevo estacionamiento para 2.500 coches. "Eso hace la seguridad a la organización. Dejás el auto, te subís, ves el espectáculo con tu familia", comentó. El gobernador resaltó que Córdoba se está posicionando como un destino emergente para eventos nacionales e internacionales.

También se refirió a la posibilidad de que la selección argentina regrese a Córdoba: “Si hay amistoso, qué mejor lugar que jugarlo en Córdoba”. Destacó que la provincia es un hub central debido a su ubicación y facilidad de acceso.

Finalmente, Llaryora aseguró que el plan de obras en el Kempes continúa, y la próxima etapa contempla más estacionamientos y mejoras en el museo del estadio. “Cuando viene un organizador, lo que quiere es que la gente llegue cómoda y sienta una experiencia espectacular”, concluyó.

Entrevista de Mateo Ferrer.

Lectura rápida

¿Quién habló con Cadena 3?
Martín Llaryora habló con Cadena 3.

¿Sobre qué evento se realizó la entrevista?
La entrevista se realizó en la previa del partido de Copa Argentina entre Boca y Vélez.

¿Con quién se reunió Llaryora recientemente?
Llaryora se reunió con el presidente de la FIA.

¿Qué busca Llaryora para Córdoba?
Llaryora busca el regreso del Rally Mundial a Córdoba.

¿Qué declaró Llaryora sobre el Rally Mundial?
Llaryora declaró: "Estamos peleando una fecha para que vuelva el Rally Mundial a Córdoba".

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