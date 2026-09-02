Homenaje a Messi: el partido entre Boca y Vélez se paró a los diez minutos para aplaudir al 10
La AFA anunció que el homenaje se llevaría a cabo en todas las canchas este fin de semana y el mismo comenzó en la noche de este miércoles en el partido por Copa Argentina.
02/09/2026 | 21:30Redacción Cadena 3
FOTO: "El Xeneize" y "El Fortín", con camisetas alternativas en el Kempes.
La Asociación del Fútbol Argentino decidió rendir homenaje a Lionel Messi tras su retiro de la Selección argentina.
Según el boletín oficial emitido por la AFA, "se dispone que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas se detenga el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brinde un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina."
/Inicio Código Embebido/
Fútbol. Boca y Vélez juegan en Córdoba por un lugar en cuartos de final de Copa Argentina: seguilo en vivo
El encuentro se disputa, desde las 21.15, en el estadio Mario Alberto Kempes. El ganador se enfrentará a Racing en la próxima instancia. Transmite Cadena 3.
/Fin Código Embebido/
El primer partido que tuvo la pausa a los diez minutos fue el que enfrenta a Boca y Vélez por los octavos de la Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes.
El árbitro Facundo Zunino interrumpió el juego cuando el marcador aún marcaba 0-0. Jugadores de ambos equipos se detuvieron en el campo, mientras la tribuna —con fuerte presencia de hinchas xeneizes— estalló en una ovación y agitó banderas azul y oro.
/Inicio Código Embebido/
MINUTO 10 Y PARTIDO DETENIDO PARA HOMENAJEAR A MESSI— TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026
Zunino detuvo el juego entre Boca y Vélez para ovacionar al Capitán, que anunció su retiro de la Selección Argentina. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/NawG4igUOe
/Fin Código Embebido/
Los futbolistas de ambos equipos participaron del reconocimiento aplaudiendo al ídolo del fútbol argentino.
Se eligió el minuto 10 en alusión al dorsal que Messi lució durante gran parte de su trayectoria con la Albiceleste. La medida se aplica en todas las categorías y disciplinas, y el cruce por Copa Argentina fue uno de los primeros en concretarlo.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol argentino. Messi será homenajeado en todos los partidos del fútbol argentino tras su retiro de la selección
La AFA anunció un homenaje al astro argentino y confirmaron que se detendrán los partidos por un minuto de aplausos.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué homenaje se realizó? La AFA homenajeó a Lionel Messi deteniendo los partidos a los diez minutos para un minuto de aplausos.
¿Quiénes participaron del homenaje? Los jugadores de Boca y Vélez participaron aplaudiendo durante el homenaje.
¿Cuándo se realizó el primer homenaje? El primer homenaje se realizó en un partido entre Boca y Vélez durante los octavos de la Copa Argentina.
¿Dónde tuvo lugar el homenaje? El homenaje tuvo lugar en el Mario Alberto Kempes.
¿Por qué se eligió el minuto 10? Se eligió el minuto 10 en alusión al dorsal que Lionel Messi utilizó en la Albiceleste.