Homenaje a Messi: el partido entre Boca y Vélez se paró a los diez minutos para aplaudir al 10

FOTO: "El Xeneize" y "El Fortín", con camisetas alternativas en el Kempes.

La Asociación del Fútbol Argentino decidió rendir homenaje a Lionel Messi tras su retiro de la Selección argentina.

Según el boletín oficial emitido por la AFA, "se dispone que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas se detenga el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brinde un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina."

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El primer partido que tuvo la pausa a los diez minutos fue el que enfrenta a Boca y Vélez por los octavos de la Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes.

El árbitro Facundo Zunino interrumpió el juego cuando el marcador aún marcaba 0-0. Jugadores de ambos equipos se detuvieron en el campo, mientras la tribuna —con fuerte presencia de hinchas xeneizes— estalló en una ovación y agitó banderas azul y oro.

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MINUTO 10 Y PARTIDO DETENIDO PARA HOMENAJEAR A MESSI



Zunino detuvo el juego entre Boca y Vélez para ovacionar al Capitán, que anunció su retiro de la Selección Argentina. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/NawG4igUOe — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

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Los futbolistas de ambos equipos participaron del reconocimiento aplaudiendo al ídolo del fútbol argentino.

Se eligió el minuto 10 en alusión al dorsal que Messi lució durante gran parte de su trayectoria con la Albiceleste. La medida se aplica en todas las categorías y disciplinas, y el cruce por Copa Argentina fue uno de los primeros en concretarlo.

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