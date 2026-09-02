En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Boca

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Homenaje a Messi: el partido entre Boca y Vélez se paró a los diez minutos para aplaudir al 10

La AFA anunció que el homenaje se llevaría a cabo en todas las canchas este fin de semana y el mismo comenzó en la noche de este miércoles en el partido por Copa Argentina.

02/09/2026 | 21:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google

FOTO: "El Xeneize" y "El Fortín", con camisetas alternativas en el Kempes.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Asociación del Fútbol Argentino decidió rendir homenaje a Lionel Messi tras su retiro de la Selección argentina.

Según el boletín oficial emitido por la AFA, "se dispone que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas se detenga el partido a los diez minutos del primer tiempo de juego y se brinde un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina."

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El primer partido que tuvo la pausa a los diez minutos fue el que enfrenta a Boca y Vélez por los octavos de la Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes.

El árbitro Facundo Zunino interrumpió el juego cuando el marcador aún marcaba 0-0. Jugadores de ambos equipos se detuvieron en el campo, mientras la tribuna —con fuerte presencia de hinchas xeneizes— estalló en una ovación y agitó banderas azul y oro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los futbolistas de ambos equipos participaron del reconocimiento aplaudiendo al ídolo del fútbol argentino.

Se eligió el minuto 10 en alusión al dorsal que Messi lució durante gran parte de su trayectoria con la Albiceleste. La medida se aplica en todas las categorías y disciplinas, y el cruce por Copa Argentina fue uno de los primeros en concretarlo.  

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué homenaje se realizó? La AFA homenajeó a Lionel Messi deteniendo los partidos a los diez minutos para un minuto de aplausos.

¿Quiénes participaron del homenaje? Los jugadores de Boca y Vélez participaron aplaudiendo durante el homenaje.

¿Cuándo se realizó el primer homenaje? El primer homenaje se realizó en un partido entre Boca y Vélez durante los octavos de la Copa Argentina.

¿Dónde tuvo lugar el homenaje? El homenaje tuvo lugar en el Mario Alberto Kempes.

¿Por qué se eligió el minuto 10? Se eligió el minuto 10 en alusión al dorsal que Lionel Messi utilizó en la Albiceleste.

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf