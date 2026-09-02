Día de la Industria: el Rastrojero, un símbolo cordobés de producción e innovación nacional

Cada 2 de septiembre, Argentina celebra el Día de la Industria en homenaje a la primera exportación de la que existe registro en el país, ocurrida en 1587.

La fecha invita a mirar la historia productiva nacional y, especialmente, a recordar aquellos desarrollos que demostraron la capacidad argentina para transformar necesidades en soluciones.

Entre esos emblemas aparece el Rastrojero, un utilitario nacido en Córdoba durante la década de 1950 que se convirtió en uno de los grandes símbolos de la industria automotriz nacional.

Robusto, sencillo y pensado para el trabajo rural, el vehículo surgió a partir de una situación particular. En 1951, el Gobierno nacional había adquirido en Estados Unidos un lote de pequeños tractores Empire, equipados con motores utilizados en los Jeep, con la intención de entregarlos a los colonos para facilitar las tareas agrícolas.

Sin embargo, aquellos tractores habían sido diseñados para otras funciones. Al colocarles un arado, el implemento podía levantarse y provocar accidentes en el campo. Ante las dificultades, los vehículos fueron trasladados a un galpón en Buenos Aires, donde comenzaron a deteriorarse.

Fue entonces cuando intervino el brigadier mayor Juan Ignacio San Martín, quien había sido director de la fábrica de aviones y luego asumió responsabilidades en la fábrica de Córdoba.

San Martín convocó al joven ingeniero Raúl Salvador Gómez y le planteó el desafío de estudiar cómo podían recuperarse aquellos tractores y transformarlos en un vehículo útil para el país.

El trabajo fue intenso. Durante alrededor de 70 días se desarrollaron distintas alternativas hasta llegar a dos prototipos: uno era el vehículo que posteriormente se convertiría en el clásico Rastrojero, con caja de madera, y el otro era una versión cerrada destinada al transporte de pasajeros, denominada Gauchita.

La aparición de los prototipos marcó un punto de inflexión. Durante una recorrida presidencial, las autoridades observaron los vehículos y consideraron que podían responder a una necesidad concreta de la economía argentina: contar con un utilitario nacional, accesible y preparado para el trabajo.

A partir de esa decisión comenzó la producción en serie del Rastrojero.

El desarrollo no solo permitió recuperar vehículos que habían quedado prácticamente abandonados, sino que también dio origen a un producto de fabricación nacional con un costo significativamente menor al de las pick-ups importadas de aquella época.

“Así nace oficialmente el Rastrojero”, recordó el arquitecto Juan Ignacio San Martín, nieto del brigadier y uno de los encargados de preservar el legado histórico de su abuelo.

La historia encierra, además, una particularidad que explica el carácter del vehículo. “El Rastrojero es un tractor a medias”, señaló San Martín, al describir el origen de un utilitario que nació de la transformación de una maquinaria agrícola y terminó convirtiéndose en un vehículo emblemático.

Un símbolo que trascendió las fronteras

Con el paso de los años, el Rastrojero se transformó en mucho más que una solución para el campo. Su resistencia y sencillez lo convirtieron en una herramienta de trabajo para miles de argentinos y su presencia se extendió por distintos países de Sudamérica.

Su historia representa una etapa de fuerte impulso de la producción y la innovación en Córdoba, cuando la industria buscaba desarrollar tecnología y vehículos adaptados a las necesidades del país.

En el Día de la Industria, la historia del Rastrojero funciona así como un recordatorio de una época en la que la creatividad, la ingeniería y la capacidad de transformar un problema en una solución permitieron construir uno de los grandes íconos de la industria nacional.

Entrevista de "Amamos Argentina"