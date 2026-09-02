"Amamos Argentina" celebra sus seis meses en el Cabildo con Silvia Lallana y grandes invitados

"Amamos Argentina" está de fiesta. El programa de Cadena 3 celebrará mañana sus primeros seis meses al aire con una emisión muy especial desde el Cabildo de Córdoba, el mismo lugar donde comenzó esta historia.

En esta oportunidad, la convocatoria será abierta a todos los oyentes que quieran acercarse para compartir junto al equipo una jornada cargada de música, humor, invitados y momentos especiales.

Entre las figuras que participarán estará Carla Dogliani, “La Bicho”, quien llevará todo su humor al programa. También será parte de la celebración la cantante cordobesa Silvia Lallana, que regresará al espacio para regalarle al público su voz y sus canciones.

“Es un placer. Gracias por convocarme. Estuve ahí en el inicio, así que feliz de que ahora pueda estar participando a través de mi voz, que es lo que más puedo entregar”, expresó Lallana, en diálogo con Cadena 3.

La presencia de la artista también salda una deuda pendiente del equipo de "Amamos Argentina", ya que había participado en aquel primer programa realizado en el Cabildo. “Aquel primer programa fue de aluvión, nos sobrepasó”, reconocieron desde el ciclo al recordar aquella jornada inaugural.

Seis meses después, el equipo decidió regresar al lugar donde todo comenzó para celebrar junto a los oyentes y reencontrarse con quienes acompañaron el crecimiento del programa.

Silvia Lallana y un homenaje a Mercedes Sosa

Durante el encuentro también habrá espacio para anticipar uno de los grandes proyectos que prepara Silvia Lallana: un homenaje a Mercedes Sosa en el Teatro del Libertador General San Martín.

“Va a ser una cosa inolvidable, verdaderamente, este homenaje que se viene a Mercedes Sosa en el teatro, en el mayor coliseo nuestro en Córdoba”, adelantó la cantante.

Lallana contó que se encuentra trabajando intensamente en la preparación del espectáculo y prometió brindar más detalles durante el programa especial desde el Cabildo.

La propuesta busca convertirse en una verdadera fiesta para celebrar la obra y el legado de una de las voces fundamentales de la música argentina.

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Una invitación abierta a todos los oyentes

El encuentro será una oportunidad para que el público pueda acompañar en vivo a los integrantes de Amamos Argentina y compartir una jornada especial en el corazón de Córdoba.

Quienes no puedan acercarse al Cabildo también podrán seguir el programa a través de Cadena 3, mientras el equipo repasará historias, invitados y las novedades del homenaje que prepara Lallana.

“Mañana nos encontramos en el Cabildo”, fue la invitación final para los oyentes, en una celebración que busca repetir la emoción del comienzo y, seis meses después, volver a encontrarse con quienes hicieron posible que Amamos Argentina siga creciendo.

Entrevista de "Amamos Argentina".