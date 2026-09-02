Chalecos de cobre: una innovadora solución para la recuperación de pingüinos en Chile

SANTIAGO — Un grupo de investigadores en Chile ha implementado una novedosa solución para la rehabilitación de pingüinos heridos: chalecos rojos elaborados con microfibras de cobre y zinc. Esta iniciativa busca acelerar el proceso de sanación de estas aves acuáticas, que enfrentan diversas amenazas en su hábitat.

Hasta ahora, el uso de trajes similares ha sido exitoso en mascotas, como perros y gatos, y ahora se intenta aplicar la misma tecnología en los pingüinos de Humboldt, que se encuentran en peligro de extinción y cuya mayor concentración se localiza en este país sudamericano.

"Durante muchos años se ha probado en mascotas, particularmente perros y gatos, unos chalecos que tienen en sus microfibras elementos como cobre y zinc, que ayudan muchísimo a la recuperación, sobre todo, de heridas que se producen en la piel", explicó Ignacio Idalsoaga, director del Buin Zoo, un parque de vida silvestre en las afueras de Santiago, donde se realizaron las primeras pruebas de los trajes diseñados específicamente para los pingüinos.

El proyecto se desarrolla en un contexto crítico, ya que la población de pingüinos de Humboldt en Chile ha visto una reducción drástica. Investigadores tanto chilenos como internacionales que han examinado las principales colonias de crianza en los años 2024 y 2025 han constatado una disminución del 63% en los nidos activos en comparación con datos de tres años antes. Las aves enfrentan cada vez más desafíos, incluyendo enredos en redes de pesca, contaminación por plásticos, brotes de enfermedades y competencia por alimento con la industria pesquera.

"Y aquí es donde viene la novedad, en el fondo, porque nos empezamos a imaginar el por qué no podría usarse en pingüinos", añadió Idalsoaga en una conversación con la prensa.

En medio de este panorama, los pingüinos de Humboldt también se ven afectados por los efectos de El Niño, un fenómeno climático que calienta las aguas del océano Pacífico, dificultando la búsqueda de los peces de aguas frías que constituyen su alimento. Esto obliga a los padres a alejarse más de sus nidos en busca de comida, dejando a sus crías vulnerables.

"Más hoy, con toda la problemática de la corriente de El Niño, es probable que tengamos en las próximas semanas muchas crías abandonadas, con heridas que se van produciendo en el medio ambiente", advirtió Idalsoaga.

Las clínicas de fauna silvestre en todo Chile están recibiendo pingüinos heridos que llegan a lo largo de la costa, muchos de ellos con cortes provocados por redes de pesca o hélices de embarcaciones, así como otros debilitados por la falta de alimento, comentó Tomás Pino, veterinario a cargo de Conservación Humboldt, una ONG dedicada a la rehabilitación de animales marinos en el norte del país.

Tratar esas lesiones puede ser complicado, ya que los pingüinos a menudo intentan picotear sus heridas, lo que puede resultar en la pérdida de suturas. Los chalecos no solo evitan que se lastimen, sino que también aprovechan las propiedades curativas del cobre, un recurso del que Chile es el principal productor mundial. El cobre y el zinc en la tela ayudan a inhibir el crecimiento de bacterias y hongos, mientras que el zinc promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos, facilitando una cicatrización más rápida del tejido dañado.

"Hemos visto que los pingüinos lo toleran bastante bien", concluyó Pino. "Nos dimos cuenta que las heridas de un día para otro llegaban en mejor estado con el chaleco".