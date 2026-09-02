La banda de "Bebote" Álvarez buscó acercarse a "Kun" Agüero en un intento delictivo

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- Miembros de la organización criminal que dirigía Pablo "Bebote" Álvarez, exlíder de la barra brava de Independiente, intentaron establecer un vínculo con Sergio "Kun" Agüero, el exfutbolista que surgió de la misma institución y que recientemente lanzó una plataforma de apuestas en línea.

Los intentos de conexión se descubrieron a través de chats y audios que fueron incorporados a la causa bajo la dirección del juez Pablo Yadarola, quien investiga a Álvarez, actualmente detenido. Los mensajes revelan que los delincuentes aspiraban a que el exjugador grabara un video promocional para su negocio.

Además, se conoció que la banda también buscaba involucrarse en la Copa Potrero, un torneo amistoso que reúne a futbolistas amateurs, exjugadores y personalidades del espectáculo, según información de la agencia Noticias Argentinas.

A pesar de los intentos de la organización, el diario Clarín informó que Agüero no está bajo investigación ni es considerado imputado. Su círculo cercano ha rechazado cualquier posibilidad de asociación con la banda de "Bebote", quien es acusado de pertenecer a una banda narco internacional dedicada a la venta de drogas de diseño.

La pesquisa ha revelado que varios miembros clave de esta organización tienen conexiones con Independiente, incluyendo a Diego Francisco Anzalone, Bono Uziel De Carlucci y Raúl Omar Manzone, además de Álvarez.