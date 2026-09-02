ELN asume responsabilidad por ataque con carro bomba en estación policial de Colombia

FOTO: Guerrilla ELN se atribuye ataque con carro bomba contra una estación de policía en Colombia

BOGOTÁ — La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha reivindicado el ataque con un carro bomba ocurrido el miércoles en una estación de policía en un municipio colombiano en la frontera con Venezuela. Este ataque dejó como resultado un civil fallecido y al menos 16 personas heridas, entre las que se incluyen varios agentes de la policía.

En un comunicado emitido por el Frente de Guerra Urbano, el ELN declaró que el ataque se llevó a cabo el lunes cerca de la medianoche, cuando "atacaron bajo modalidad de vehículo con explosivos" la estación de policía de Los Patios, que forma parte del área metropolitana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

Sin proporcionar evidencias concretas, el grupo insurgente acusó a la estación de convertirse en un "centro de tortura" para las personas detenidas allí. Asimismo, lamentaron la muerte de un ciudadano venezolano que se encontraba en el lugar al momento de la detonación.

El ELN, que ha estado en conflicto armado desde 1964, instó al presidente Abelardo de la Espriella a cerrar las puertas a una "solución política y negociada" al conflicto en Colombia.

Desde que asumió el cargo el 7 de agosto, el presidente De la Espriella ha puesto fin a las negociaciones de paz que habían sido iniciadas por su predecesor, el progresista Gustavo Petro, quien gobernó de 2022 a 2026. En cambio, De la Espriella ha advertido que combatirá a los grupos ilegales a menos que se sometan a la justicia.

La mesa de diálogo con el ELN ya había sido suspendida desde enero de 2025 debido a una ola de violencia en la zona fronteriza con Venezuela, que ha tenido un impacto severo en la población civil.

Tras el atentado en Los Patios, De la Espriella encabezó un consejo de seguridad junto a las autoridades militares y locales, prometiendo perseguir a los responsables. "Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades", expresó De la Espriella en la red social X.

El presidente suele informar sobre las operaciones militares contra grupos armados ilegales, incluidas acciones controvertidas, como bombardeos que han resultado en la muerte de civiles. Recientemente, anunció que un bombardeo en Guaviare había dado como resultado la baja de un narcoterrorista conocido como "Tigre" y 22 personas más, mostrando en un video los cuerpos sin vida envueltos en bolsas blancas.

El senador opositor y excandidato presidencial Iván Cepeda criticó a De la Espriella por su falta de humanidad al exhibir los cadáveres, señalando que casi los pisa con desprecio.