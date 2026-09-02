Fuerte cambio de temperatura: cuándo llegará el frío intenso y habrá térmica bajo cero

Después de varios días con temperaturas cercanas a los 20°C, el clima cambiará de manera progresiva en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas comenzarán a descender desde este miércoles y el frío se intensificará durante el fin de semana.

El domingo será la jornada más fría, con una mínima prevista de 5°C en la Ciudad. En algunas localidades del conurbano, la sensación térmica podría ubicarse por debajo de los cero grados.

Cómo estará el tiempo durante los próximos días

Este miércoles 2 de septiembre se espera una máxima de 21°C y una mínima de 10°C. Durante la noche podría aumentar la humedad y registrarse alguna precipitación débil.

El jueves 3 habrá entre 40% de probabilidades de tormentas aisladas, con cielo parcialmente nublado hacia la tarde y noche. Las temperaturas estarán entre 14°C y 19°C.

A partir del viernes 4, el descenso será más marcado. Se prevé una mínima de 9°C y una máxima de 17°C, sin lluvias.

El sábado 5 continuará el descenso, con 8°C de mínima y 15°C de máxima. Además, se esperan fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 63 km/h.

El domingo llegará el día más frío

El domingo 6 se esperan las temperaturas más bajas de la semana, con una mínima de 5°C y una máxima de 13°C en la Ciudad de Buenos Aires.

El frío será todavía más intenso en algunos sectores del conurbano. En localidades como Quilmes, Lomas de Zamora, Ezeiza, Avellaneda y Banfield, se prevén mínimas de 2°C.

En el oeste, incluyendo El Palomar, San Miguel, Moreno, Merlo, Ituzaingó y Ciudad Evita, las mínimas podrían ubicarse entre 2°C y 3°C.

En esas zonas, la sensación térmica podría quedar por debajo de 0°C durante la madrugada.

El aire frío también alcanzará a Córdoba y otras provincias

El descenso no se limitará al área bonaerense. Las previsiones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo (ECMWF) anticipan una irrupción de aire frío sobre buena parte del país durante el fin de semana.

La región Pampeana, Cuyo y el norte de la Patagonia podrían registrar temperaturas entre 6°C y 10°C por debajo de los valores normales para esta época.

Entre las provincias que concentrarían las mayores anomalías negativas aparecen Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, con un posible incremento del riesgo de heladas en sectores productivos.

Mientras tanto, el SMN mantiene alertas por nevadas y viento en zonas cordilleranas. También rige alerta amarilla por viento Zonda en sectores de La Rioja, San Juan y Mendoza.