Fuerte cambio de temperatura: cuándo llegará el frío intenso y habrá térmica bajo cero
El SMN anticipa un marcado descenso de las temperaturas en los próximos días. El domingo será la jornada más fría, con mínimas de 5°C y térmicas bajo cero en algunos sectores.
02/09/2026 | 17:41Redacción Cadena 3
FOTO: Frío extremo en Buenos Aires: ¿Cuándo se espera la temperatura bajo cero?
Después de varios días con temperaturas cercanas a los 20°C, el clima cambiará de manera progresiva en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas comenzarán a descender desde este miércoles y el frío se intensificará durante el fin de semana.
El domingo será la jornada más fría, con una mínima prevista de 5°C en la Ciudad. En algunas localidades del conurbano, la sensación térmica podría ubicarse por debajo de los cero grados.
Cómo estará el tiempo durante los próximos días
Este miércoles 2 de septiembre se espera una máxima de 21°C y una mínima de 10°C. Durante la noche podría aumentar la humedad y registrarse alguna precipitación débil.
El jueves 3 habrá entre 40% de probabilidades de tormentas aisladas, con cielo parcialmente nublado hacia la tarde y noche. Las temperaturas estarán entre 14°C y 19°C.
A partir del viernes 4, el descenso será más marcado. Se prevé una mínima de 9°C y una máxima de 17°C, sin lluvias.
El sábado 5 continuará el descenso, con 8°C de mínima y 15°C de máxima. Además, se esperan fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 63 km/h.
El domingo llegará el día más frío
El domingo 6 se esperan las temperaturas más bajas de la semana, con una mínima de 5°C y una máxima de 13°C en la Ciudad de Buenos Aires.
El frío será todavía más intenso en algunos sectores del conurbano. En localidades como Quilmes, Lomas de Zamora, Ezeiza, Avellaneda y Banfield, se prevén mínimas de 2°C.
En el oeste, incluyendo El Palomar, San Miguel, Moreno, Merlo, Ituzaingó y Ciudad Evita, las mínimas podrían ubicarse entre 2°C y 3°C.
En esas zonas, la sensación térmica podría quedar por debajo de 0°C durante la madrugada.
El aire frío también alcanzará a Córdoba y otras provincias
El descenso no se limitará al área bonaerense. Las previsiones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo (ECMWF) anticipan una irrupción de aire frío sobre buena parte del país durante el fin de semana.
La región Pampeana, Cuyo y el norte de la Patagonia podrían registrar temperaturas entre 6°C y 10°C por debajo de los valores normales para esta época.
Entre las provincias que concentrarían las mayores anomalías negativas aparecen Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, con un posible incremento del riesgo de heladas en sectores productivos.
Mientras tanto, el SMN mantiene alertas por nevadas y viento en zonas cordilleranas. También rige alerta amarilla por viento Zonda en sectores de La Rioja, San Juan y Mendoza.
Lectura rápida
¿Qué cambios se esperan en el clima? Se anticipa un descenso de temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
¿Quién proporciona el pronóstico del clima? El pronóstico es del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo se intensificará el frío? El frío se intensificará durante el fin de semana, especialmente el domingo.
¿Dónde se prevén las temperaturas más bajas? En la Ciudad de Buenos Aires y algunas localidades del conurbano, como Quilmes y Lomas de Zamora.
¿Por qué se emiten alertas por el clima? Se emiten alertas por nevadas y viento en zonas cordilleranas, y alerta amarilla por viento Zonda en La Rioja, San Juan y Mendoza.