Una cadena de electrodomésticos cerró 20 sucursales y hay más de 100 despidos en cuatro provincias

Musimundo cerró 20 sucursales en el nordeste argentino y más de 100 trabajadores habrían perdido sus empleos, en medio de un proceso de reestructuración iniciado luego de que la empresa propietaria de la cadena se presentara en concurso preventivo.

Los locales afectados están ubicados en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Hasta el momento, la compañía no difundió información oficial sobre el alcance de la medida ni precisó la cantidad de trabajadores desvinculados.

Fuentes cercanas a la empresa confirmaron los cierres y señalaron que se trata principalmente de localidades donde Musimundo contaba con más de un punto de venta.

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Empleados denuncian despidos y salarios adeudados

La decisión tomó por sorpresa a trabajadores de las sucursales alcanzadas. Algunos empleados señalaron que hasta pocos días antes recibían información sobre una posible venta de los locales y la continuidad de sus puestos laborales.

Noelia Ibarra, una trabajadora de Posadas con 16 años de antigüedad, contó que el gerente regional les había comunicado que conservarían sus empleos y la antigüedad ante una eventual venta.

Posteriormente, según relató, les informaron que la operación se había frustrado, que los locales cerrarían y que tampoco cobrarían el salario correspondiente a agosto.

Los trabajadores aguardan precisiones sobre el pago de los salarios pendientes y las indemnizaciones correspondientes.

La empresa había pedido el concurso preventivo

Carsa, la compañía chaqueña propietaria de Musimundo, se presentó en concurso preventivo en julio de 2026, como parte de un proceso destinado a reestructurar sus obligaciones financieras.

No es la primera vez que la empresa recurre a esta herramienta judicial. En junio de 2018 había solicitado un concurso de acreedores, cuando declaró una deuda de unos $900 millones.

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Según datos del Banco Central correspondientes a fines de mayo de este año, Carsa acumulaba pasivos con entidades bancarias por aproximadamente $3.060 millones. Entre sus principales acreedores figuran el Banco Nación, con una deuda cercana a $1.549 millones, y el Nuevo Banco del Chaco, con unos $300 millones.

La deuda incluida en el concurso asciende a $63.500 millones.

Una venta que no llegó a concretarse

Antes de la presentación judicial, había comenzado una negociación para una posible venta de Musimundo a los propietarios de On City, la cadena que surgió del cambio de identidad comercial de los locales de Electrónica Megatone.

Sin embargo, las conversaciones no llegaron a buen puerto.

En octubre de 2024, Electrónica Megatone había iniciado el proceso de transformación de cerca de 200 locales. Unos 70 establecimientos continuaron funcionando bajo la marca Musimundo, que quedó exclusivamente en manos de Carsa.

El comercio de electrodomésticos atraviesa una transformación

El ajuste de Musimundo se produce en un escenario de cambios dentro del sector de electrodomésticos, marcado por la caída del consumo y el crecimiento de las ventas por internet.

La mayor participación del comercio electrónico modificó el modelo de negocios de las cadenas tradicionales y llevó a distintas empresas a revisar sus estructuras de locales físicos.

En el caso de Musimundo, el cierre de sucursales se suma al proceso de reestructuración de su deuda y busca reducir costos mientras la compañía intenta ordenar sus pasivos y continuar con sus operaciones.