El gobierno de Trump respalda a OpenAI en el litigio por derechos de autor con el New York Times

FOTO: El gobierno de Trump apoya a OpenAI en caso de derechos de autor del New York Times

WASHINGTON — La administración del presidente Donald Trump ha tomado partido en una controversia legal que involucra a OpenAI y al New York Times, apoyando la posición de la empresa creadora de ChatGPT en relación a cómo utiliza y procesa millones de artículos periodísticos para entrenar su tecnología de inteligencia artificial.

En documentos presentados ante la corte, el Departamento de Justicia se alineó con OpenAI, argumentando que el entrenamiento de sus modelos con grandes volúmenes de textos disponibles en internet se encuentra protegido por la doctrina de "uso justo" dentro de la legislación de derechos de autor.

En su presentación, el Departamento de Justicia afirmó que "las posibilidades creativas y los beneficios públicos" derivados de entrenar modelos de lenguaje con este tipo de contenido "superan con creces cualquier perjuicio competitivo" que pudiera surgir. La entidad advirtió que respaldar al New York Times y a otros editores que alegan que OpenAI infringe la ley de derechos de autor podría obstaculizar el "progreso creativo y científico" y afectar la prosperidad económica del país.

Los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que la rápida transformación que están experimentando la economía y la seguridad nacional se debe a que la inteligencia artificial permite a los individuos, incluso a aquellos en campos creativos, generar y ejecutar ideas. Además, indicaron que los modelos de IA son capaces de "ayudar a las autoridades en la seguridad nacional a analizar y extraer inferencias de hechos del mundo real, como los que se encuentran en artículos del New York Times".

La postura del gobierno ha sido criticada por el New York Times, que el miércoles expresó su preocupación al afirmar que la administración se posiciona a favor de un pequeño grupo de empresas de inteligencia artificial valoradas en miles de millones de dólares, en detrimento de innumerables creadores estadounidenses cuyos trabajos han sido utilizados sin compensación.

"La IA y los creadores pueden prosperar; las empresas de IA simplemente necesitan pagar de manera justa por el contenido que hace posible sus productos, como exige la ley de derechos de autor", declaró Graham James, portavoz del diario, en un comunicado. "La propuesta del gobierno de permitir que las empresas tomen ese contenido sin permiso ni compensación socavaría la sostenibilidad del contenido creado por humanos, esencial para una sociedad saludable y necesaria para el funcionamiento de la IA".

El New York Times inició acciones legales contra OpenAI en 2023, alegando que la compañía pone en riesgo el sustento de sus periodistas al apropiarse de material valioso, en algunos casos reproduciendo contenido del Times palabra por palabra. La amenaza se intensificó en 2024, cuando Google introdujo resúmenes generados por IA en la parte superior de los resultados de búsqueda, lo que perjudicó los ingresos publicitarios que se generan al hacer clic en enlaces a las fuentes originales.

Desde entonces, otras organizaciones de noticias han respaldado al Times, incluyendo periódicos de MediaNews Group, Ziff Davis y el Center for Investigative Reporting. Asimismo, varios autores, como la comediante Sarah Silverman, han demandado a OpenAI, alegando que sus obras fueron utilizadas sin autorización para entrenar los modelos de IA.

Los argumentos del New York Times se centran en la competencia desleal de empresas que buscan aprovecharse sin pagar por la significativa inversión que el diario ha realizado en su periodismo. A medida que la batalla legal continúa, se vislumbra un conflicto más amplio sobre el uso de la inteligencia artificial y los derechos de autor en el ámbito periodístico.