Las elecciones de Brasil y EE.UU. serán determinantes para Milei

Por Sergio Berensztein

Las elecciones de Brasil y Estados Unidos se convirtieron en dos variables centrales para el gobierno de Javier Milei. Ambos países son “aliados importantísimos” para el presidente argentino.

En Brasil se vota en octubre: primera vuelta a comienzos de mes y segunda a finales. Los sondeos más recientes, tomados con la prudencia habitual, muestran paridad en un eventual balotaje entre Flavio Bolsonaro y Lula da Silva, a pesar de la fragmentación del voto de derecha.

La pregunta que queda abierta es estratégica: ¿qué le conviene más a Milei?

Que gane su aliado y Brasil se transforme en el principal socio de Estados Unidos en la región, o que pierda y él conserve el lugar de “persona de confianza” de Donald Trump en América Latina. No está claro eso.

El peso de Brasil y el riesgo en Washington

Brasil es el país más grande y relevante de la región, tanto en población como en tamaño de su economía. Su resultado confirmará o no el giro a la derecha que se observa en varios países “del río Bravo para abajo”.

En Estados Unidos el panorama es distinto. Los sondeos favorecen a los demócratas. Existe el riesgo de candidatos “muy radicalizados por la izquierda” que podrían equilibrar la elección, al menos en el Senado. En principio, sin embargo, los republicanos deberían perder las dos cámaras. Eso le complicaría a Trump los últimos dos años de mandato y, de rebote, generaría mayor incertidumbre para Milei de cara al año electoral 2027.

El guiño de Scott Bessent

En este contexto adquirió especial valor la declaración del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien afirmó ayer que “Argentina lidera la oportunidad de un cambio histórico en la región”.

Bessent se reunió después con el ministro Luis Caputo. No es un funcionario menor: el año pasado, en plena campaña argentina, el Tesoro estadounidense compró pesos por primera vez en la historia. Su palabra pesa entre los inversores de Wall Street y dentro del gobierno de Trump.

La frase de Bessent refuerza la posición de Milei en el tablero regional. Pero el analista dejó planteada la duda de fondo: el éxito de la estrategia argentina también dependerá de lo que ocurra en las urnas de Brasil y Estados Unidos en los próximos dos meses.