Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 2 de septiembre

En el inicio de septiembre, la cotización del dólar en Argentina presenta diversas variaciones dependiendo de la modalidad de operación. Este miércoles 2 de septiembre, el dólar oficial se cotiza a 1.485 pesos para la compra y a 1.535 pesos para la venta. Por otro lado, el dólar blue, que se transa en el mercado informal, se encuentra a 1.525 pesos para la compra y 1.545 pesos para la venta.

En la bolsa, el dólar se cotiza a 1.528 pesos para la compra y 1.533,9 pesos para la venta. Este tipo de cambio es utilizado principalmente por quienes operan mediante acciones, permitiendo el acceso a dólares de manera legal pero a un costo superior al oficial.

La modalidad de Contado con Liquidación (CCL) —que permite comprar dólares a través de la compra y venta de activos en el extranjero— presenta un precio aún más elevado, con un compra de 1.591,5 pesos y una venta de 1.592,1 pesos.

El dólar mayorista, por su parte, es utilizado por los bancos y entidades financieras, cotizando a 1.504 pesos para la compra y 1.513 pesos para la venta.

En el ámbito digital, el dólar cripto (que se utiliza en plataformas de criptomonedas) se sitúa en 1.582,9 pesos para la compra y 1.586,98 pesos para la venta. En comparación, el dólar tarjeta, que incorpora impuestos, asciende a 1.930,5 pesos para la compra y 1.995,5 pesos para la venta.

Es importante destacar que la diferencia entre estos diversos tipos de cambio refleja la situación económica del país y los ajustes que se realizan en función de la inflación y las políticas monetarias. La demanda de dólares en el mercado informal suele crecer cuando la incertidumbre económica aumenta, lo que, a su vez, puede incidir sobre el precio del combustible y de los productos importados.

La evolución del tipo de cambio está influenciada por factores económicos locales y globales. En las últimas semanas, las restricciones cambiarias y las expectativas de devaluación generan movimientos en el mercado, contribuyendo a que los precios se disparen. Este fenómeno se refleja en el dólar blue, que a menudo se utiliza como un indicador secundario de la confianza del público en la economía argentina.