Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 2 de septiembre
Este miércoles 2 de septiembre, el dólar oficial se sitúa en 1.485 pesos para la compra y 1.535 para la venta. En tanto, la cotización del blue asciende a 1.525 pesos de compra.
FOTO: Dólar
En el inicio de septiembre, la cotización del dólar en Argentina presenta diversas variaciones dependiendo de la modalidad de operación. Este miércoles 2 de septiembre, el dólar oficial se cotiza a 1.485 pesos para la compra y a 1.535 pesos para la venta. Por otro lado, el dólar blue, que se transa en el mercado informal, se encuentra a 1.525 pesos para la compra y 1.545 pesos para la venta.
En la bolsa, el dólar se cotiza a 1.528 pesos para la compra y 1.533,9 pesos para la venta. Este tipo de cambio es utilizado principalmente por quienes operan mediante acciones, permitiendo el acceso a dólares de manera legal pero a un costo superior al oficial.
La modalidad de Contado con Liquidación (CCL) —que permite comprar dólares a través de la compra y venta de activos en el extranjero— presenta un precio aún más elevado, con un compra de 1.591,5 pesos y una venta de 1.592,1 pesos.
El dólar mayorista, por su parte, es utilizado por los bancos y entidades financieras, cotizando a 1.504 pesos para la compra y 1.513 pesos para la venta.
En el ámbito digital, el dólar cripto (que se utiliza en plataformas de criptomonedas) se sitúa en 1.582,9 pesos para la compra y 1.586,98 pesos para la venta. En comparación, el dólar tarjeta, que incorpora impuestos, asciende a 1.930,5 pesos para la compra y 1.995,5 pesos para la venta.
Es importante destacar que la diferencia entre estos diversos tipos de cambio refleja la situación económica del país y los ajustes que se realizan en función de la inflación y las políticas monetarias. La demanda de dólares en el mercado informal suele crecer cuando la incertidumbre económica aumenta, lo que, a su vez, puede incidir sobre el precio del combustible y de los productos importados.
La evolución del tipo de cambio está influenciada por factores económicos locales y globales. En las últimas semanas, las restricciones cambiarias y las expectativas de devaluación generan movimientos en el mercado, contribuyendo a que los precios se disparen. Este fenómeno se refleja en el dólar blue, que a menudo se utiliza como un indicador secundario de la confianza del público en la economía argentina.
Lectura rápida
¿Cuál es el precio del dólar oficial hoy?
El dólar oficial se cotiza a 1.485 pesos para la compra y 1.535 pesos para la venta.
¿Qué es el dólar blue?
Es el tipo de cambio que se encuentra en el mercado informal, actualmente a 1.525 pesos para la compra y 1.545 para la venta.
¿Cómo se comporta el dólar en la bolsa?
El dólar en la bolsa se cotiza a 1.528 pesos para la compra y 1.533,9 para la venta.
¿Qué es el Contado con Liquidación?
Es una modalidad que permite comprar dólares a través de la compra y venta de activos, con un precio de 1.591,5 pesos para la compra.
¿Qué factores influyen en el tipo de cambio?
Las restricciones cambiarias, la inflación, y la confianza en la economía son factores que afectan las cotizaciones del dólar.