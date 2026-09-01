Tierra del Fuego atraviesa una profunda crisis educativa tras cumplir cinco semanas de paro docente

La provincia de Tierra del Fuego atraviesa una profunda crisis educativa tras cumplir cinco semanas de huelga docente luego del receso de invierno, un laberinto del cual el Gobierno provincial no logra encontrar salida.

En diálogo con Cadena 3, el legislador Pablo Villegas, presidente del bloque del Movimiento Popular Fueguino, expuso este martes cifras alarmantes sobre el impacto de la medida en las aulas.

Villegas detalló que, desde el inicio del ciclo lectivo hasta el 31 de agosto, transcurrieron 123 días de clases, de los cuales 64 estuvieron afectados por paros, "desobligaciones" u otras medidas de fuerza de carácter directo.

Esto representa una pérdida del 52% de los días de clases en el nivel primario y del 54% en el secundario, una alarmante situación que pone en jaque al sistema educativo y perjudica a miles de estudiantes.

Para destrabar el conflicto de manera inmediata, el legislador señaló que el Ejecutivo provincial cuenta con herramientas que no está activando.

Como medida de carácter temporal, Villegas propuso solicitar a la ministra de Trabajo de la provincia que decrete la conciliación obligatoria contemplada en la Ley 14.876. Esta herramienta legal obligaría al gremio a levantar las medidas de fuerza por un período de 15 días hábiles, prorrogables por 5 más, generando un paraguas de tregua. De esta forma, los chicos podrían volver a las escuelas y acceder a su derecho fundamental a educarse mientras las partes continúan negociando las paritarias.

Con respecto al reclamo de fondo, Villegas no desconoció la legitimidad de exigir una mejora salarial para el sector docente, pero cuestionó firmemente la metodología de protesta, en la que el paro prevalece sobre la negociación.

Asimismo, se opuso a la iniciativa de la asociación sindical de dictar una ley especial para crear o aumentar impuestos que financien estos salarios. Argumentó que el sector privado local está atravesando una situación muy difícil y no admite una mayor presión tributaria.

Además, recordó que la historia de la provincia demuestra que los parches impositivos aplicados desde 1992 nunca resolvieron definitivamente la problemática.

La solución de fondo, según el referente del MPF, consiste en mejorar los indicadores de gestión del gobierno y cambiar el orden de prioridades en el gasto público.

Indicó que la Constitución de Tierra del Fuego establece que las funciones primordiales del Estado son la salud, la educación y la seguridad. Sin embargo, denunció que se gastan miles de millones de pesos en actividades secundarias y propuso como alternativa dejar sin efecto proyectos de alto costo y nulo beneficio. Entre ellos, mencionó el "Laboratorio del Fin del Mundo", que, según su opinión, no ha producido medicamentos que mejoren la vida de los fueguinos, y la "Fábrica de Talentos", un espacio al que caracterizó como un "nido de punteros políticos financiado con fondos de horas cátedra destinadas originalmente a los docentes."

Finalmente, el legislador sostuvo que el Ejecutivo provincial no debe quejarse tanto de la caída de los recursos, sino concentrarse en administrar mejor el Estado.

Advirtió que insistir con parches que afectan al sector privado o desviar fondos de áreas primarias sólo continuará prolongando el conflicto en el tiempo.

Concluyó que sólo a través de una administración transparente, austera y verdaderamente enfocada en las necesidades básicas de la población se podrá alcanzar una solución real y de largo plazo para la educación fueguina.