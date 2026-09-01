Los seguidores de Alex Eala llenan el US Open de banderas filipinas y entusiasmo

FOTO: Los muchos fans de Alex Eala llegan al US Open con banderas filipinas y cariño

NUEVA YORK — Los seguidores de Alex Eala han llegado al US Open con banderas filipinas y gorras que animan a la joven tenista a seguir luchando, mostrando su apoyo incondicional. Aplaudieron sus potentes golpes, capturaron sus mejores momentos en fotos y videos, e incluso realizaron llamadas por FaceTime con amigos y familiares desde las canchas de práctica.

Cuando faltaban aproximadamente cuatro horas para que Eala iniciara su partido de primera ronda el lunes por la noche, todos los asientos en la cancha de práctica estaban ocupados. Muchos de sus fans no contaban con entradas para la sesión nocturna, pero aún así decidieron asistir para ver a su ídolo dar lo mejor de sí.

Este fervor no es sorprendente, dado el creciente y apasionado grupo de seguidores que rodea a la carismática tenista de 21 años. Este verano, Eala logró una victoria notable al vencer a Iga Swiatek en Wimbledon y obtuvo su primer título individual en el circuito en Washington. Actualmente, ocupa el puesto 18 en el ranking mundial, y muchos creen que su ascenso continuará.

Entre los seguidores, se encontraba Andrea Belén, de 21 años, quien se ha convertido en una gran aficionada al tenis gracias a Eala, ya que se identifica con ella. Su padre, que vive en Cleveland, también se ha entusiasmado con el tenis por admiración hacia la joven tenista. "Se ha convertido en el pasatiempo de la familia", comentó Belén.

Belén y su amiga Sarah Frederick llegaron temprano a la cancha de práctica, anticipando que los asientos se llenarían rápidamente. "En Filipinas, el baloncesto y el boxeo son los deportes más populares, y los héroes deportivos suelen ser hombres. Es inspirador ver a una mujer triunfando y que además habla en tagalo", explicó Belén.

Mientras tanto, Ellene Santos, de 67 años, había viajado desde Orlando para asistir al torneo y también se mostró entusiasmada por ver a Eala en acción. "Ahora estoy feliz", expresó Santos con una sonrisa.

Cuatro enfermeras jubiladas, todas amigas, llevaban gorras con el lema "Laban Alex", que significa "luchar". Joy Rodríguez, de 65 años, destacó el orgullo que siente por Eala y cómo representa a Filipinas en el deporte. Su amiga, María Espíritu, de 67 años, comentó que era su primer torneo de tenis.

Cerca de allí, Frances Arespacochaga, de 77 años y originaria de Manila, se tomó fotos con otros asistentes. Estaba de visita en Estados Unidos para ver a su hermana y aprovecharon para ver a Eala en el US Open, llevando banderas en mano.

"Es muy inteligente y elocuente. En sus entrevistas, se reflejan sus valores", opinó Arespacochaga sobre Eala.

Belén, quien hizo FaceTime con su padre para mostrarle a Eala durante la práctica, expresó un sentido orgullo filipino por los logros de sus compatriotas, mencionando al gimnasta Carlos Yulo, quien ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París en 2024. "Todo el mundo se volvió loco. No somos un país tan grande, así que esos oros significaron muchísimo", indicó Belén. "Somos muy ruidosos cuando se trata de apoyar a los nuestros".

Si Eala continúa su camino en Nueva York, seguramente el apoyo de sus fans se volverá aún más ruidoso.