Coco Gauff avanza en el US Open tras vencer a Sonmez en su debut

FOTO: Coco Gauff inicia su búsqueda de un segundo título del US Open con triunfo ante Sonmez

NUEVA YORK (AP) — La tenista Coco Gauff mostró su calidad en la cancha al aplaudir en varias ocasiones a su rival Zeynep Sonmez, quien sorprendió con algunos golpes destacados durante el partido. Entre estos, se destacó una devolución paralela que Sonmez logró conectar mientras corría, así como una volea con un efecto singular que le permitió sumar otro punto.

Sin embargo, la mayoría de los momentos brillantes fueron protagonizados por Gauff, quien, como cuarta preclasificada, inició su búsqueda de un segundo título del Abierto de Estados Unidos con una victoria convincente de 6-3, 6-4. A pesar de un leve aumento en el nivel de juego de su contrincante en el segundo set, Gauff logró recuperar el control a mitad de este.

"Sé que puedo subir mi nivel si lo necesito y me gusta desafiar a mi rival para que mantenga el nivel durante todo el partido", comentó Gauff. "Y si lo hacen, aplaudo y me voy de la cancha con la cabeza en alto".

El año pasado, Gauff llegó a Flushing Meadows enfrentando problemas con su saque y, tras comenzar a trabajar con un nuevo entrenador justo antes del torneo, no pudo corregir sus dificultades a tiempo. Esto la llevó a un debut complicado que culminó con una eliminación en la cuarta ronda ante Naomi Osaka.

Este año, la situación es diferente para Gauff, quien regresa con renovada confianza y un impulso considerable, luego de haber ganado el título en Cincinnati y haber alcanzado las semifinales en Wimbledon y Toronto. Además, se destacó como la primera adolescente estadounidense en consagrarse en el US Open desde Serena Williams en 1999, al vencer a Aryna Sabalenka en la final del año anterior.

La próxima oponente de Gauff saldrá del enfrentamiento entre la española Paula Badosa y la rusa Daria Kasatkina, que se encontraba 6-1, 5-4 a favor de Badosa cuando la acción fue suspendida por lluvia.