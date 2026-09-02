Clima en CABA: cómo estará el tiempo este miércoles 2 de septiembre

Este miércoles 2 de septiembre, el clima en CABA se presenta con un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 90%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, pero la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este-noreste, contribuyendo a la frescura de la mañana.

En cuanto a las temperaturas para el día, se espera una mínima de 9° y una máxima que podría llegar hasta los 23°. Este rango térmico sugiere que, a medida que avance el día, los habitantes de CABA podrán disfrutar de un clima cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre. La presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para el resto de la semana, el pronóstico indica que el jueves 3 de septiembre se registrará una mínima de 12° y una máxima de 17°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 4, las temperaturas oscilarán entre 10° y 16°, con cielo despejado. El fin de semana, en tanto, se prevé un descenso en las temperaturas, con mínimas de 5° y máximas que no superarán los 10°, aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado.

Es importante que los ciudadanos se preparen para un cambio en las condiciones climáticas a partir del jueves, donde se anticipan lluvias. Por lo tanto, se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las noches que se tornarán más frías.