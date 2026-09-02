Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles 2 de septiembre

Este miércoles 2 de septiembre, el clima en Mendoza se caracteriza por un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 35%, lo que contribuye a un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 14° y una máxima que alcanzará los 29°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 0.51 m/s desde el norte, lo que no generará incomodidades. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se sitúa en 1015 hPa.

El clima hoy miércoles 2 de septiembre será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni fenómenos adversos. La combinación de sol y temperaturas agradables permitirá que los mendocinos aprovechen el día al máximo.

Para los próximos días, el pronóstico extendido indica un cambio en las condiciones climáticas. El jueves 3 de septiembre se prevé un cielo con nubes dispersas, con mínimas de 10° y máximas de 18°. El viernes 4, las temperaturas descenderán, alcanzando mínimas de 9° y máximas de 17°, con cielo despejado. El fin de semana se anticipa un clima más inestable, con lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 8° y 13°.