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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 2 de septiembre

Este miércoles 2 de septiembre, Córdoba tendrá una temperatura mínima de 12° y una máxima de 28°. El cielo estará despejado y se prevé una jornada agradable con baja probabilidad de lluvias.

02/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico para el 2 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se presenta con un clear sky, la temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad es del 70%, la visibilidad alcanza los 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el este. La presión atmosférica se encuentra en 1017 hPa.

El clima hoy miércoles 2 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 28°. Las condiciones meteorológicas indican un día soleado, con viento moderado y baja probabilidad de lluvias. La humedad y la visibilidad se mantendrán estables a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. El jueves 3 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 21°, con cielo despejado. El viernes 4, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 17°, con algunas nubes. Para el sábado 5, se prevé una mínima de 5° y una máxima de 11°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el domingo 6, la mínima será de 3° y la máxima de 13°, con algunas nubes dispersas.

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