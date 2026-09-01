Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 1 de septiembre.

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El número de sorteo 13021 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 1 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9415, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niña Bonita).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9415

2° 6485

3° 8004

4° 5022

5° 6562

6° 5414

7° 3952

8° 8885

9° 2138

10° 0598

11° 2399

12° 6942

13° 8023

14° 0664

15° 1466

16° 8984

17° 7387

18° 8847

19° 0817

20° 2721