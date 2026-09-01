Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 1 de septiembre.
El sorteo número 13021 de la Quiniela Turista se realizó el martes 1 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9415, correspondiente a "A primera (Niña Bonita)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13021 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 1 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9415, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niña Bonita).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9415
2° 6485
3° 8004
4° 5022
5° 6562
6° 5414
7° 3952
8° 8885
9° 2138
10° 0598
11° 2399
12° 6942
13° 8023
14° 0664
15° 1466
16° 8984
17° 7387
18° 8847
19° 0817
20° 2721
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13021 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 1 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9415.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Niña Bonita)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, desde 9415 hasta 2721.