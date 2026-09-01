EEUU interrumpe financiamiento a Hamás con la incautación de más de 560.000 dólares en criptomonedas

FOTO: EEUU incauta más de 560.000 dólares en donaciones en criptomonedas para Hamás

WASHINGTON — El FBI llevó a cabo una operación que resultó en la incautación de más de 560.000 dólares en donaciones en criptomonedas dirigidas a Hamás, según informó el Departamento de Justicia el martes. Este movimiento representa un golpe significativo al financiamiento del grupo miliciano.

La incautación no se limitó solo a las criptomonedas, ya que el departamento también tomó control de dominios de sitios web y plataformas de comunicación que se usaban para la recaudación de fondos y el reclutamiento. Además, se obtuvo información sobre miles de individuos que habían contactado a Hamás con la intención de realizar donaciones al grupo.

"Mi mensaje a Hamás es claro: sus redes no son seguras, sus criptomonedas son vulnerables y no nos detendremos hasta que su capacidad de librar la guerra sea derrotada", declaró Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, en un video que acompañó el anuncio de la operación.

De acuerdo con documentos del FBI relacionados con estas incautaciones, Hamás comenzó a experimentar con la recaudación de fondos mediante criptomonedas aproximadamente a principios de 2019 a través de sus Brigadas Qassam, su brazo militar. El grupo también solicitaba donaciones a través de su canal de Telegram y mediante recaudaciones directas en internet. Funcionarios de Hamás afirmaban que era imposible rastrear las criptomonedas y sus sitios web proporcionaban instrucciones sobre cómo realizar donaciones de manera anónima.

La investigación tomó un giro importante el año pasado, cuando el FBI identificó una red de financiamiento que solicitaba donaciones para las Brigadas Qassam en criptomonedas. Una fuente confidencial en Estados Unidos alertó a las autoridades sobre una publicación en Telegram que pedía contribuciones a una dirección de correo electrónico vinculada a Hamás.

Brett Leatherman, subdirector del FBI a cargo de su división cibernética, afirmó que la agencia "seguirá utilizando sus facultades para interceptar fondos ilícitos y evitar que organizaciones terroristas exploten redes digitales para financiar sus operaciones".

No fue posible contactar de momento a funcionarios de Hamás para comentar sobre la situación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.