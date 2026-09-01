La Justicia rechazó pedido de Julián González para cambiar su antigüedad en Newell's

La Justicia de Rosario rechazó la demanda presentada por Omar Julián González contra Newell’s, mediante la cual pretendía obtener información y rectificar los registros correspondientes a su antigüedad como socio.

Esa modificación le habría permitido cumplir con los requisitos exigidos para postularse a presidente o vicepresidente primero de la institución.

La resolución fue dictada por el juez Nicolás Villanueva, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4ª Nominación. El magistrado desestimó tanto el pedido de información como la solicitud de rectificación y le impuso las costas del proceso a González.

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El conflicto se originó por el historial societario del demandante. Según los registros de Newell’s, ingresó al club el 5 de agosto de 2010 bajo la categoría “Activo Fútbol”. Un mes después fue anotado como “Filial II Menor”, pasó a “Activo Filial II” en febrero de 2015 y, finalmente, se convirtió en “Vitalicio Pleno” en enero de 2017.

González sostuvo que existía un error evidente porque tenía 32 años cuando fue registrado como socio menor. A partir de esa irregularidad, reclamó que se lo considerara socio activo durante el período comprendido entre septiembre de 2010 y febrero de 2015.

La corrección le habría permitido acreditar más de diez años de antigüedad computable y presentarse como candidato a presidente en las elecciones de Newell’s realizadas el 14 de diciembre de 2025.

No cambiaba su situación

El fallo reconoció que la inscripción de González como “Menor Filial II” resultaba equivocada debido a su edad. Sin embargo, consideró que esa circunstancia no alcanzaba para reconocerle la categoría de socio activo que reclamaba.

La resolución señaló que, durante ese período, González residía en la ciudad de Buenos Aires y presidía una filial del club. Por esa razón, según el estatuto y el reglamento de Newell’s, debía haber sido registrado como “Socio Filial 2”.

Esa categoría tampoco computaba antigüedad para ocupar cargos en la Comisión Directiva. En consecuencia, aun cuando se corrigiera el dato vinculado con su edad, González no habría reunido los requisitos necesarios para postularse a la presidencia.

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El juez también consideró que el socio no presentó pruebas suficientes para demostrar que le correspondía estar inscripto como activo.

Una disputa interna

Newell’s sostuvo durante el proceso que había entregado la información solicitada tanto en 2021 como durante el proceso electoral de 2025. El tribunal coincidió con esa postura y entendió que las respuestas brindadas por el club fueron suficientes y razonables.

Villanueva afirmó que González intentó utilizar una herramienta destinada a proteger los datos personales para resolver una controversia vinculada con sus derechos políticos dentro de la institución.

El magistrado consideró que el demandante buscó “enmascarar” una discusión electoral mediante una acción judicial y señaló que dejó transcurrir más de cuatro años sin impulsar otras medidas administrativas o judiciales para cuestionar su categoría.

La sentencia también recordó que, en diciembre de 2025, el tribunal ya había rechazado una medida cautelar solicitada por González para poder presentarse como candidato. En aquella oportunidad, únicamente había ordenado que Newell’s dejara constancia en sus registros de que sus datos societarios estaban sujetos a una causa judicial.

Finalmente, la Justicia rechazó la totalidad de la demanda y estableció que González deberá afrontar las costas del proceso. Los honorarios serán regulados una vez que la sentencia quede firme.