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Yael Falcón Pérez, el árbitro para el clásico: dirigirá su tercer Central-Newell's

Se confirmó la designación para este domingo desde las 14.45. Antes, se viene una transmisión especial de Cadena 3 Rosario con previa a todo color.    

01/09/2026 | 18:36Redacción Cadena 3

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Yael Falcón Pérez

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La Liga Profesional confirmó a Yael Falcón Pérez como árbitro del clásico entre Rosario Central y Newell’s, que se disputará este domingo desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito. El juez, uno de los argentinos que participó del Mundial 2026, ya dirigió dos enfrentamientos entre canallas y leprosos.

Falcón Pérez fue designado este martes para impartir justicia en el encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura. De esta manera, tendrá nuevamente a su cargo uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.

El duelo del próximo domingo marcará su tercera participación en un clásico rosarino. Su antecedente más reciente se remonta al Torneo Apertura 2026, cuando estuvo al frente de la victoria de Rosario Central por 2-0 frente a Newell’s en el Coloso.

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Anteriormente, el árbitro también dirigió el clásico disputado en el Gigante de Arroyito por la Copa de la Liga 2023. En aquella oportunidad, el Canalla se impuso 1-0 gracias a un recordado gol de tiro libre de Ignacio Malcorra.

Falcón Pérez estará acompañado por Lucas Novelli, quien será el encargado del VAR. La designación de la terna arbitral era uno de los últimos detalles que quedaban por definirse de cara a un partido que ya genera gran expectativa en Rosario.

El clásico se jugará este domingo a las 14.45 en Arroyito, con Central y Newell’s preparando un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes del fútbol argentino.

Lectura rápida

¿Quién es el árbitro del clásico?
El árbitro del clásico es Yael Falcón Pérez.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará este domingo a las 14.45.

¿Dónde se disputará el clásico?
El clásico se disputará en el Gigante de Arroyito.

¿Qué antecedente tiene Falcón Pérez en clásicos?
Falcón Pérez ha dirigido dos clásicos entre Rosario Central y Newell’s.

¿Quién lo acompañará en el VAR?
Lucas Novelli será el encargado del VAR.

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