Alejandro Stoessel defiende su relación con Tini y aclara rumores sobre su conflicto

FOTO: Alejandro Stoessel se refirió al conflicto con Tini y no dejó de lado sus emociones.

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- Alejandro Stoessel, padre de la cantante Tini, se encuentra en medio de un intenso debate mediático relacionado con una supuesta auditoría sobre su representación y los bienes económicos de su hija. En este contexto, el empresario afirmó que "nunca le haría daño" y que su deseo es "lo mejor" para la artista.

Tras un intercambio de mensajes con Moria Casán, quien realizó una extensa columna sobre la situación, Alejandro recibió críticas por presuntas defraudaciones económicas hacia Tini y por haber quebrado su confianza. Se ha revelado que la cantante estaría buscando recuperar el control total sobre sus cuentas.

El productor de espectáculos mencionó que "no es el momento para que hable", aunque también indicó que se comunicará con algunos medios para ofrecer su versión de los hechos. En tanto, Moria compartió que anteriormente había conversado con Alejandro y que lo notó "tranquilo".

La conductora destacó que Alejandro agradeció sus palabras y mencionó que "Mariana también estaba bien", asegurando que la familia planea realizar un "descargo importante". Según Moria, Alejandro considera que está siendo objeto de "difamaciones y agresiones".

En un mensaje dirigido a Moria, Alejandro enfatizó: "Amo a mis hijos con todo mi ser, jamás podría hacerles daño. Esto que quede claro". Para enfatizar su emoción, adjuntó un emoticón de corazón roto.