Colombia: De la Espriella asegura mano dura tras atentado que dejó un muerto y 11 heridos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió el lunes actuar "con mano de hierro" contra los responsables del atentado con coche bomba que fue atribuido a la guerrilla del ELN. Este ataque tuvo lugar en una estación de policía en un municipio cercano a la frontera con Venezuela y dejó como resultado un civil fallecido, 11 heridos y daños significativos en el edificio, según informaron las autoridades locales.

"Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades", expresó De la Espriella a través de la red social X, según reportó el sitio DW y la Agencia Noticias Argentinas.

El atentado se produjo cerca de la medianoche en el municipio Los Patios, en el departamento del Norte de Santander, que atraviesa una de las peores olas de violencia en la última década, en un país que se enfrenta a serios problemas de producción de cocaína.

El presidente también anunció que convocó "un consejo de seguridad con toda la cúpula de la fuerza pública", al cual asistirá "personalmente".

El hombre que perdió la vida tenía 23 años y era de nacionalidad venezolana, según indicó a Caracol Radio el coronel Jimmy Belalcázar, comandante de la policía local, quien atribuyó la colocación de la bomba al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Entre los heridos se encuentran dos policías, uno de los cuales sufrió la mutilación de la pierna izquierda, mientras que el otro resultó afectado por esquirlas del explosivo, añadió la fuente.

La explosión del vehículo cargado con explosivos ocurrió a las 11:15 de la noche del lunes (04:15 GMT del martes), según un comunicado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, la capital de Norte de Santander, que incluye a Los Patios.

"La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las labores de investigación criminal, inteligencia y policía judicial para establecer las circunstancias de esta cobarde acción terrorista y así identificar y judicializar a los responsables", señala el comunicado.

La onda expansiva de la explosión también causó daños en varios comercios y viviendas ubicadas en la avenida principal de Los Patios.

El 31 de julio, al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridas por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta.

En el departamento de Norte de Santander, y en especial en la región del Catatumbo, operan varios grupos armados ilegales, incluido el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC.

El ataque en Los Patios coincidió con el anuncio de De la Espriella sobre la muerte de al menos 20 miembros de una disidencia de las FARC en un bombardeo militar en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país.