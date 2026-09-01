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Paritaria universitaria: no hubo acuerdo y los docentes convocaron a un paro nacional

Los gremios rechazaron la propuesta del Gobierno y anunciaron una medida de fuerza para este miércoles. Reclaman una recomposición salarial del 32% para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

01/09/2026 | 17:37Redacción Cadena 3

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Paro universitario. (Foto: NA/archivo).

FOTO: Paro universitario. (Foto: NA/archivo).

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Los gremios de docentes y no docentes universitarios rechazaron este martes la propuesta salarial presentada por el Gobierno en la reunión paritaria y convocaron a un paro nacional para este miércoles 2 de septiembre.

La medida se resolvió luego de que las representaciones sindicales consideraran insuficiente la oferta oficial y cuestionaran que no contempla la pérdida del poder adquisitivo acumulada ni cumple con lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario y una medida cautelar vigente.

Desde la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) señalaron que la propuesta fue rechazada de manera conjunta por las organizaciones gremiales que participan de la negociación.

Qué ofreció el Gobierno

Según los sindicatos, para cumplir con la normativa vigente la recomposición salarial debería alcanzar el 32%, a lo que debería sumarse la inflación correspondiente a junio, julio y agosto.

Sin embargo, la propuesta presentada por el Gobierno contempla aumentos equivalentes a la inflación de esos tres meses, además de un 3% para septiembre y otro 3% para octubre.

Los gremios remarcaron que el incremento de octubre ya había sido acordado en la paritaria anterior, por lo que consideran que la única mejora nueva de la oferta oficial es el 3% previsto para septiembre.

Reclamo por la pérdida salarial

Las organizaciones docentes sostienen que la propuesta no permite recuperar la pérdida salarial acumulada y que tampoco alcanza para cumplir con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

Ante la falta de acuerdo en la negociación, los gremios resolvieron avanzar con un paro nacional universitario durante este miércoles, en el marco del conflicto que mantienen con el Gobierno por los salarios y el financiamiento del sistema universitario.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió el martes? Los gremios de docentes y no docentes universitarios rechazaron la propuesta salarial del Gobierno y convocaron a un paro nacional.

¿Quiénes rechazaron la propuesta? La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) y otras organizaciones gremiales.

¿Cuándo se llevará a cabo el paro? El paro nacional está programado para este miércoles 2 de septiembre.

¿Dónde se originó el conflicto? El conflicto se desarrolla en el marco de la negociación salarial entre los gremios y el Gobierno.

¿Por qué se rechazó la propuesta? Se consideró insuficiente y no contempla la pérdida del poder adquisitivo ni cumple con la Ley de Financiamiento Universitario.

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