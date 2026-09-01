Es oficial: Omar De Felippe es el nuevo entrenador de Talleres

Tras la salida de Jorge Sampaoli, Talleres concretó la llegada de su nuevo entrenador con el anuncio del experimentado Omar De Felippe.

El entrenador de 64 años llega al "Matador" en un momento de necesidad, ya que el equipo de Barrio Jardín se encuentra último en su zona tras siete fechas del Clausura.

/Inicio Código Embebido/

???????? ???? ??????????????, ?????????? ???????????????? ????´?????????? ???? ????????????????



La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres informa que Omar De Felippe asume como nuevo director técnico del plantel profesional.



?? https://t.co/5w7uAUQyJt pic.twitter.com/g5r7wHLRxO — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) September 1, 2026

/Fin Código Embebido/

De Felippe será presentado ante el plantel este miércoles y ya se pondrá a trabajar de cara al partido del próximo sábado ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

"Traemos un entrenador de gran conocimiento del futbol argentino, de mucha personalidad. Sus equipos tienen un ADN de mucha organización y gran relación humana con el jugador", señaló Andrés Fassi sobre la llegada del entrenador.

El último club de De Felippe fue Central Córdoba al cual llegó en julio de 2024 para reemplazar a Lucas González y así llevar a cabo su segundo ciclo en el "Ferroviario".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el club santiagueño, De Felippe dirigió 69 partidos, de los cuales ganó 28. En su paso por Central Córdoba, el entrenador hizo historia al quedarse con la Copa Argentina 2024 tras vencer a Vélez en la final.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A fines de noviembre de 2025, de común acuerdo y por decisión personal, decidió no renovar su contrato con el club y desde ese momento que no dirige.

Además, en su carrera tuvo pasos por Olimpo, Quilmes, Independiente, Emelec, Vélez Sarsfield, Newell’s Old Boys, Atlético Tucumán y Platense.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el fútbol ecuatoriano se consagró campeón de la primera división en 2015, al mando de Emelec.

Talleres se había quedado sin entrenador luego de empatar ante Central Córdoba en la fecha siete del campeonato. De los siete partidos dirigidos por Jorge Sampaoli, la "T" solo logró ganar uno.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Nicolás Núñez.