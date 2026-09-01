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Es oficial: Omar De Felippe es el nuevo entrenador de Talleres

El director técnico de larga trayectoria en el fútbol argentino llega al "matador" que se encuentra último en su zona. Lo confirmó el club con un comunicado.

01/09/2026 | 17:37Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Omar De Felippe, nuevo entrenador de Talleres.

FOTO: Omar De Felippe, nuevo entrenador de Talleres.

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Tras la salida de Jorge Sampaoli, Talleres concretó la llegada de su nuevo entrenador con el anuncio del experimentado Omar De Felippe

El entrenador de 64 años llega al "Matador" en un momento de necesidad, ya que el equipo de Barrio Jardín se encuentra último en su zona tras siete fechas del Clausura.

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De Felippe será presentado ante el plantel este miércoles y ya se pondrá a trabajar de cara al partido del próximo sábado ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

"Traemos un entrenador de gran conocimiento del futbol argentino, de mucha personalidad. Sus equipos tienen un ADN de mucha organización y gran relación humana con el jugador", señaló Andrés Fassi sobre la llegada del entrenador.

El último club de De Felippe fue Central Córdoba al cual llegó en julio de 2024 para reemplazar a Lucas González y así llevar a cabo su segundo ciclo en el "Ferroviario".

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En el club santiagueño, De Felippe dirigió 69 partidos, de los cuales ganó 28. En su paso por Central Córdoba, el entrenador hizo historia al quedarse con la Copa Argentina 2024 tras vencer a Vélez en la final.

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A fines de noviembre de 2025, de común acuerdo y por decisión personal, decidió no renovar su contrato con el club y desde ese momento que no dirige.

Además, en su carrera tuvo pasos por Olimpo, Quilmes, Independiente, Emelec, Vélez Sarsfield, Newell’s Old Boys, Atlético Tucumán y Platense

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En el fútbol ecuatoriano se consagró campeón de la primera división en 2015, al mando de Emelec.

Talleres se había quedado sin entrenador luego de empatar ante Central Córdoba en la fecha siete del campeonato. De los siete partidos dirigidos por Jorge Sampaoli, la "T" solo logró ganar uno.

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Informe de Nicolás Núñez.

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo entrenador de Talleres?
El nuevo entrenador de Talleres es Omar De Felippe.

¿Cuándo será presentado De Felippe?
De Felippe será presentado ante el plantel este miércoles.

¿Qué situación atraviesa Talleres?
Talleres se encuentra último en su zona tras siete fechas del Clausura.

¿Qué hizo De Felippe en su último club?
En Central Córdoba, De Felippe ganó la Copa Argentina 2024.

¿Por qué dejó De Felippe Central Córdoba?
Decidió no renovar su contrato por decisión personal a fines de noviembre de 2025.

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