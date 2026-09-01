Lamine Yamal volvió a hablar sobre Julián Álvarez: "Goles no nos están faltando"

Lamine Yamal opinó sobre Julián Álvarez tras su frustrado traspaso al Barcelona durante el mercado de pases. El delantero argentino había buscado unirse al conjunto catalán, pero finalmente no logró su objetivo.

Yamal, quien se destacó en la Gala AFE en Madrid, reconoció el talento de Álvarez al afirmar: "Es un gran jugador pero a nosotros no nos están faltando goles".

El juvenil de 19 años expresó su satisfacción con el plantel actual del Atlético de Madrid, asegurando que el equipo se encuentra en buen estado y que no carece de goles. "Se está viendo al equipo muy bien y no nos están faltando goles", subrayó Yamal.

/Inicio Código Embebido/

??? LAMINE, sobre el NO FICHAJE de JULIÁN:



?? "Estoy contento con la plantilla que tenemos".



?? @nicorodrigz pic.twitter.com/Lyx5EufliR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 1, 2026

/Fin Código Embebido/

"Todos los días que te levantas y eres campeón del mundo, eres muy feliz. La victoria con Portugal o Francia nos hizo creer que podíamos ser campeones y me quedo con eso. Soy muy feliz", declaró, reflejando la importancia de su reciente éxito en la Copa del Mundo.

Por su parte, Julián Álvarez había manifestado su deseo de unirse al Barcelona desde hace tiempo. Sin embargo, el Atlético de Madrid se opuso a la transferencia, argumentando que no querían reforzar a un rival directo con una de sus figuras.