Lamine Yamal volvió a hablar sobre Julián Álvarez: "Goles no nos están faltando"
La estrella española ya había hablado sobre una posible llegada del argentino a Barcelona.
01/09/2026 | 16:42Redacción Cadena 3
FOTO: Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Lamine Yamal opinó sobre Julián Álvarez tras su frustrado traspaso al Barcelona durante el mercado de pases. El delantero argentino había buscado unirse al conjunto catalán, pero finalmente no logró su objetivo.
Yamal, quien se destacó en la Gala AFE en Madrid, reconoció el talento de Álvarez al afirmar: "Es un gran jugador pero a nosotros no nos están faltando goles".
El juvenil de 19 años expresó su satisfacción con el plantel actual del Atlético de Madrid, asegurando que el equipo se encuentra en buen estado y que no carece de goles. "Se está viendo al equipo muy bien y no nos están faltando goles", subrayó Yamal.
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??? LAMINE, sobre el NO FICHAJE de JULIÁN:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 1, 2026
?? "Estoy contento con la plantilla que tenemos".
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"Todos los días que te levantas y eres campeón del mundo, eres muy feliz. La victoria con Portugal o Francia nos hizo creer que podíamos ser campeones y me quedo con eso. Soy muy feliz", declaró, reflejando la importancia de su reciente éxito en la Copa del Mundo.
Por su parte, Julián Álvarez había manifestado su deseo de unirse al Barcelona desde hace tiempo. Sin embargo, el Atlético de Madrid se opuso a la transferencia, argumentando que no querían reforzar a un rival directo con una de sus figuras.
Lectura rápida
¿Quién opinó sobre Julián Álvarez? Lamine Yamal opinó sobre Julián Álvarez tras su frustrado traspaso al Barcelona.
¿Qué dijo Yamal sobre Álvarez? Yamal reconoció que Álvarez es "un gran jugador" pero mencionó que no les faltan goles.
¿Cómo se siente Yamal con su equipo? Yamal expresó satisfacción con el Atlético de Madrid, asegurando que el equipo está en buen estado.
¿Qué importancia tuvo la Copa del Mundo para Yamal? Yamal declaró que ser campeón del mundo lo hace muy feliz y que las victorias con Portugal o Francia les dieron confianza.
¿Por qué no se concretó el traspaso de Álvarez? El Atlético de Madrid se opuso a la transferencia de Álvarez al Barcelona, argumentando que no querían reforzar a un rival directo.