San Lorenzo despidió a "Pipo" Gorosito

Luego de una nueva derrota en el Torneo Clausura, 1-0 en Córdoba ante Instituto, la continuidad de Néstor Gorosito había quedado seriamente en duda, más allá del deseo público del DT de continuar en el cargo, con la esperanza de revertir la situación. Sin embargo, la dirigencia tomó la decisión este martes de ponerle punto final al ciclo.

Tras el partido ante la "Gloria", el plantel y cuerpo técnico habían vuelto a Buenos Aires. Gorosito pasó por la Ciudad Deportiva de Bajo Flores durante el mediodía. Estuvo apenas diez minutos. Y luego, pasadas las 14.30, volvió para reunirse con los dirigentes y escucharlos, con una postura de parte de ellos tomada: despedirlo.

Se espera ahora por la oficialización de parte del club y luego, seguramente, Gorosito se despida de los jugadores.

Sus números

Tardó más de 24 años en regresar al "Ciclón", pero en esta segunda etapa le fue mal.

“Pipo” dejó al equipo en el penúltimo puesto de la zona A con 7 puntos en 7 fechas y sólo dos por encima del colista Talleres.

Además, con 29 unidades en la tabla anual, está en la posición 21 y a 18 del último que estaría ingresando a la Copa Sudamericana 2027.

Asimismo quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Riestra y perdió el clásico, de local, ante Huracán.