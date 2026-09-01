En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

San Lorenzo despidió a "Pipo" Gorosito

La derrota ante Instituto y el mal momento deportivo fueron determinantes para la dirigencia del "Ciclón". Sus números.

01/09/2026 | 15:37Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Gorosito dirigió apenas 8 partidos

FOTO: Gorosito dirigió apenas 8 partidos

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Luego de una nueva derrota en el Torneo Clausura, 1-0 en Córdoba ante Instituto, la continuidad de Néstor Gorosito había quedado seriamente en duda, más allá del deseo público del DT de continuar en el cargo, con la esperanza de revertir la situación. Sin embargo, la dirigencia tomó la decisión este martes de ponerle punto final al ciclo.

Tras el partido ante la "Gloria", el plantel y cuerpo técnico habían vuelto a Buenos Aires. Gorosito pasó por la Ciudad Deportiva de Bajo Flores durante el mediodía. Estuvo apenas diez minutos. Y luego, pasadas las 14.30, volvió para reunirse con los dirigentes y escucharlos, con una postura de parte de ellos tomada: despedirlo.

Se espera ahora por la oficialización de parte del club y luego, seguramente, Gorosito se despida de los jugadores.

Sus números

Tardó más de 24 años en regresar al "Ciclón", pero en esta segunda etapa le fue mal.

“Pipo” dejó al equipo en el penúltimo puesto de la zona A con 7 puntos en 7 fechas y sólo dos por encima del colista Talleres.

Además, con 29 unidades en la tabla anual, está en la posición 21 y a 18 del último que estaría ingresando a la Copa Sudamericana 2027.

Asimismo quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Riestra y perdió el clásico, de local, ante Huracán.

Lectura rápida

¿Qué pasó con Néstor Gorosito? La dirigencia decidió despedirlo tras una nueva derrota en el Clausura.

¿Quién tomó la decisión de despedirlo? La decisión fue tomada por la dirigencia del club.

¿Cuándo se reunió Gorosito con los dirigentes? Gorosito se reunió con los dirigentes pasadas las 14.30 del día martes.

¿Dónde se encontraba Gorosito antes de la reunión? Estaba en la Ciudad Deportiva de Bajo Flores antes de regresar a la reunión.

¿Por qué se despidió a Gorosito? Su desempeño fue insatisfactorio, dejando al equipo en el penúltimo puesto de la zona A.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf