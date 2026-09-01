FOTO: Cámara de Representantes de EEUU aprueba ley para evitar cierre del gobierno previo a las elecciones

WASHINGTON — La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes una medida temporal que asegura la financiación del gobierno federal hasta principios de diciembre. Esta iniciativa busca evitar un posible cierre del gobierno en un momento crítico, justo antes de las elecciones, mientras los legisladores se preparan para sus campañas de reelección.

Los legisladores se vieron obligados a actuar antes de que finalice el año fiscal a finales de septiembre, para evitar interrupciones en la financiación. Tras los cierres históricos del año anterior, había un consenso en que no podían llegar a esa fecha límite durante la temporada electoral.

El proyecto de ley fue aprobado con un abrumador apoyo de 370 votos a favor frente a 48 en contra. El Senado ya había respaldado la medida por una amplia mayoría, y ahora queda pendiente la firma del presidente Donald Trump.

La nueva ley proporciona "certeza a la nación y a nuestros electores; certeza de que el gobierno permanecerá abierto y de que nuestros militares recibirán su pago", declaró el representante Tom Cole, presidente republicano del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara.

El otoño pasado, el país experimentó un cierre récord de 43 días debido a desacuerdos sobre la renovación de un crédito fiscal para la cobertura de salud. Posteriormente, se produjo un cierre del Departamento de Seguridad Nacional que duró 76 días. Los legisladores temían que se repitieran situaciones similares antes de las elecciones, y ambos partidos se culpan mutuamente por los recientes estancamientos.

"Vamos a evitar la amenaza de otro cierre demócrata", afirmó el presidente de la Cámara, Mike Johnson, a los periodistas antes de la votación.

La representante Rosa DeLauro, líder demócrata del Comité de Asignaciones Presupuestarias, instó a sus colegas a respaldar la medida, señalando que el proyecto había mejorado respecto a la versión anterior. Sin embargo, mencionó que aún existen preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para transferir fondos a la Patrulla Fronteriza y la posibilidad de que se reduzcan los fondos a estados gobernados por demócratas.

La ley garantiza la financiación de las agencias federales en los niveles actuales hasta el 11 de diciembre, brindando así a los legisladores más tiempo para negociar un acuerdo de financiación a largo plazo. Sin embargo, se anticipa que alcanzar un consenso será complicado.