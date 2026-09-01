Les hizo yogur griego a los amigos de su hijo y terminó creando un emprendimiento familiar

Melina Kouchoumpos es descendiente de griegos y hace un año y medio comenzó a producir yogur griego de manera artesanal.

La idea surgió cuando preparó yogur para su hijo mayor y sus compañeros de facultad, que quedaron tan conformes que le propusieron comprarle.

Aunque al principio su marido no veía la posibilidad de convertirlo en un negocio, Melina decidió avanzar y comenzó a gestionar las habilitaciones necesarias para producir y vender.

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"Es un proceso largo y hay que dedicarle mucho tiempo. Empleados y familia hacen parte de este trabajo. Estoy dedicada a esto y mi esposo Luis también colabora", explicó Melina a Cadena 3.

El nombre 'Meraki' refleja la filosofía del emprendimiento, que significa hacer algo con pasión. "Cuando teníamos que ponerle un nombre, decidimos Meraki, que les encantó a todos", agregó.

Arrancó colocando sus productos en apenas dos comercios y fue ampliando progresivamente la distribución. Actualmente elaboran unos 200 litros de leche por día y sostienen que utilizan la receta original del yogur griego. Por cada litro de leche obtienen aproximadamente dos vasos de 250 mililitros de yogur, debido al proceso de elaboración y concentración.

Hoy sus productos llegan a más de 50 comercios de La Calera, Villa General Belgrano, La Bolsa y otras localidades de las Sierras de Córdoba.

Su oferta incluye más de 25 sabores, destacando combinaciones como agua de rosas con frambuesa y sambayón con frutillas. "Escucho las sugerencias de mis clientes y siempre busco innovar. Uno de los negocios me pidió chocolate con naranja, y así nació otro sabor", manifestó.

El emprendimiento se convirtió en un proyecto familiar: Melina dejó su trabajo, su marido dejó uno de sus empleos y sus hijos también participan de las distintas tareas del negocio.

Entrevista de La Argentina Posible.