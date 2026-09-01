Les hizo yogur griego a los amigos de su hijo y terminó creando un emprendimiento familiar
Los productos de Melina Kouchoumpos llegan a más de 50 comercios de La Calera, Villa General Belgrano, La Bolsa y otras localidades de las Sierras de Córdoba.
01/09/2026 | 15:12Redacción Cadena 3
FOTO: Meraki, el emprendimiento familiar de yogur griego.
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La Argentina Posible
Melina Kouchoumpos es descendiente de griegos y hace un año y medio comenzó a producir yogur griego de manera artesanal.
La idea surgió cuando preparó yogur para su hijo mayor y sus compañeros de facultad, que quedaron tan conformes que le propusieron comprarle.
Aunque al principio su marido no veía la posibilidad de convertirlo en un negocio, Melina decidió avanzar y comenzó a gestionar las habilitaciones necesarias para producir y vender.
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"Es un proceso largo y hay que dedicarle mucho tiempo. Empleados y familia hacen parte de este trabajo. Estoy dedicada a esto y mi esposo Luis también colabora", explicó Melina a Cadena 3.
El nombre 'Meraki' refleja la filosofía del emprendimiento, que significa hacer algo con pasión. "Cuando teníamos que ponerle un nombre, decidimos Meraki, que les encantó a todos", agregó.
Arrancó colocando sus productos en apenas dos comercios y fue ampliando progresivamente la distribución. Actualmente elaboran unos 200 litros de leche por día y sostienen que utilizan la receta original del yogur griego. Por cada litro de leche obtienen aproximadamente dos vasos de 250 mililitros de yogur, debido al proceso de elaboración y concentración.
Hoy sus productos llegan a más de 50 comercios de La Calera, Villa General Belgrano, La Bolsa y otras localidades de las Sierras de Córdoba.
Su oferta incluye más de 25 sabores, destacando combinaciones como agua de rosas con frambuesa y sambayón con frutillas. "Escucho las sugerencias de mis clientes y siempre busco innovar. Uno de los negocios me pidió chocolate con naranja, y así nació otro sabor", manifestó.
El emprendimiento se convirtió en un proyecto familiar: Melina dejó su trabajo, su marido dejó uno de sus empleos y sus hijos también participan de las distintas tareas del negocio.
Entrevista de La Argentina Posible.
Lectura rápida
¿Quién es Melina Kouchoumpos?
Es una emprendedora que produce yogur griego de manera artesanal.
¿Cómo surgió la idea del negocio?
La idea surgió cuando preparó yogur para su hijo y sus compañeros, quienes le propusieron comprarle.
¿Qué significa el nombre 'Meraki'?
Refleja la filosofía del emprendimiento, que significa hacer algo con pasión.
¿Dónde se venden los productos?
Sus productos llegan a más de 50 comercios en La Calera, Villa General Belgrano, La Bolsa y otras localidades de las Sierras de Córdoba.
¿Cuántos sabores ofrecen?
Ofrecen más de 25 sabores, incluyendo combinaciones innovadoras sugeridas por los clientes.