Boca pierde a una pieza clave para enfrentar a Vélez en la Copa Argentina
Dolor de cabeza para el "Vasco" Arruabarrena en la previa de un partido mano a mano contra los hermanos Barros Schelotto.
FOTO: Milton Delgado sería baja ante Vélez por Copa Argentina.
Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- El director técnico Rodolfo "Vasco" Arruabarrena presentó la lista de convocados que intentarán avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina, pero se encontró con una importante ausencia en el mediocampo: Milton Delgado.
Según informaron fuentes cercanas a la situación, el jugador, que se formó en las divisiones inferiores del Xeneize, habría experimentado molestias durante el último entrenamiento, lo que le impidió completarlo. En las próximas horas, deberá someterse a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión muscular que lo excluye del encuentro frente a Vélez.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Milton Delgado?
Sufrió molestias en el último entrenamiento y no podrá jugar ante Vélez.
¿Quién es el entrenador de Boca?
Rodolfo "Vasco" Arruabarrena es el director técnico del equipo.
¿Cuál es la competencia en juego?
Se trata de la Copa Argentina, donde Boca busca avanzar a cuartos de final.
¿Cuándo se dio a conocer la baja?
La noticia fue confirmada el 1 de septiembre durante la presentación de la lista de convocados.
¿Qué se sabe sobre la lesión de Delgado?
Deberá hacerse estudios para determinar la gravedad de su lesión muscular.
[Fuente: Noticias Argentinas]