Boca pierde a una pieza clave para enfrentar a Vélez en la Copa Argentina

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- El director técnico Rodolfo "Vasco" Arruabarrena presentó la lista de convocados que intentarán avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina, pero se encontró con una importante ausencia en el mediocampo: Milton Delgado.

Según informaron fuentes cercanas a la situación, el jugador, que se formó en las divisiones inferiores del Xeneize, habría experimentado molestias durante el último entrenamiento, lo que le impidió completarlo. En las próximas horas, deberá someterse a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión muscular que lo excluye del encuentro frente a Vélez.