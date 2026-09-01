Reanudan vuelos comerciales en el aeropuerto de Venezuela tras devastadores terremotos

CARACAS — Casi 10 semanas después de los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela, el aeropuerto internacional Simón Bolívar reanudó el martes sus operaciones comerciales de manera parcial. Este aeropuerto, ubicado en la zona de Maiquetía, en el estado de La Guaira, había quedado gravemente dañado, lo que obligó a su cierre temporal.

Como solución provisional, se ha levantado un área de 10.000 metros cuadrados en el estacionamiento de la terminal, equipada con estructuras metálicas para recibir a los pasajeros mientras se llevan a cabo las reparaciones necesarias. Esta nueva área tiene capacidad para atender a 2.168 pasajeros al día, y cuenta con mostradores de chequeo, áreas de espera climatizadas, conexión inalámbrica gratuita, servicio médico y baños.

El traslado de los pasajeros hacia las aeronaves se realizará en su totalidad mediante autobuses. El ministro de Transporte, Francisco Garcés, comentó a la prensa que se espera recuperar un 25% de las operaciones anteriores a los sismos. "Paulatinamente, vamos a ir generando las condiciones para aumentar estas capacidades, llegando al 40% en un par de meses y, hacia finales o principios del próximo año, hasta el 60%", agregó.

Esta reanudación de operaciones cuenta con la certificación de organizaciones internacionales que realizaron las inspecciones pertinentes. El aeropuerto, que se encuentra a unos 20 kilómetros al norte de Caracas, había sido cerrado debido a los graves daños que sufrieron sus pistas, la torre de control y las instalaciones de embarque y desembarque de pasajeros y carga durante los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, que dejaron más de 6.500 muertos y aproximadamente 17.900 personas sin hogar.

La mayoría de las víctimas se registraron en La Guaira, un estado pequeño pero con una población de 440.000 habitantes que depende en gran medida del turismo y las actividades relacionadas con el comercio y el puerto. Inicialmente, la reanudación de vuelos contempla siete rutas nacionales y cuatro internacionales, operadas por aerolíneas como Copa Airlines de Panamá y Air Europa de España, con la incorporación de otras compañías en los próximos días.

Hasta hace poco, los vuelos internacionales se desviaban a pequeños aeropuertos en los estados de Carabobo y Anzoátegui, ubicados a 168 y 314 kilómetros de Caracas, respectivamente. Los recientes terremotos, los más fuertes en más de un siglo en el país, ocurrieron con solo 39 segundos de diferencia y causaron severos daños en la capital y en varios estados del centro y occidente del país, como Carabobo, Miranda, Aragua y Yaracuy.